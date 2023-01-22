عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"خائن بطبعه".. محاكمة هبة قطب لإهانتها الرجل المصري 19 فبراير

الدكتورة هبة قطب
الدكتورة هبة قطب

حددت محكمة جنح العجوزة، جلسة 19 فبراير لنظر محاكمة الدكتورة هبة قطب، في اتهامها بإهانة الرجل المصري.
وكانت رفضت محكمة جنح الدقي، الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي ضد الدكتورة هبة قطب، لاتهامها بإهانة الرجل المصري، وقضت بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا وإحالتها إلى جهات التحقيق لإحالتها لمحكمة العجوزة الجزئية.

وتضمنت الدعوى المقامة من أشرف ناجي المحامي، بأنه فوجئ والشعب المصري والعربي، بتصريحات الدكتورة هبة قطب خلال لقاء إعلامي، توجه فيه إهانات بالغة للرجل المصري، واستخدمت عبارات وأوصافا لا تليق بل تعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية وتنمرا على الرجل المصري وتحريضا على هدم الأسرية، وتحريضا على عدم الزواج والاستقرار، ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وصورته على أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر.

وذكرت الدعوى أن ما قررته المعلن إليها الأولى ما هو إلا سخرية وأفكار شاذة عن مجتمعنا المصري بما فيه من قيم وأخلاق وتقاليد وعادات، فلا يعقل أن نصور الرجل المصري خائن بطبعه بل واعتبرته أمرا عاديا مألوفا أن يكون الرجل المصري خائنا لزوجته، وحنينا على الأخريات، وهو ما يعطي الدافع للكثير من السيدات بطلب الطلاق، وهدم الأسرة المصرية، بل ويعطي الدافع للكثير من الرجال لخيانة زوجاتهم باعتباره أمرا عاديا ومألوفا في المجتمع المصري.

وطالب ناجي بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80 د، 302، 303، 308 من قانون العقوبات المصري، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لقيامها علانية بتقديم النصح والإرشاد بطريقة تحرض على الفسق ونشرها إهانات بالغة للرجل المصري وقررت عنه أنه رجل خاين لزوجته وأسرته، واستخدمت عبارات وأوصافا لا تليق بل تعتبر تعديا على المبادئ والقيم الأسرية وخدش عرض الأفراد وسمعة العائلات وتنمرا على الرجل المصري وتحرض على هدم الأسرية المصرية وتحريضا على عدم الزواج وعدم الاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته على أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرزيلة ويعيش أغلبه في الحرام، وقد أدت هذه التصريحات إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، وإلى تكدير الأمن والسلم العام مع إلزام المعلن إليها الأولى بأن تؤدي للطالب مبلغ عشرة آلاف جنيه، وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامها بالمصروفات.

فبراير محاكمة الدكتورة هبة قطب الدكتورة هبة قطب هبة قطب إهانة الرجل المصرى محكمة جنح العجوزة العجوزه الرجل المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

هبوط أسعار الذهب.. والجرام يخسر 70 جنيها

موضوعات متعلقة

حبس 3 أشخاص تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

حبس شخصين سرقا هاتفين من شخصين بالقاهرة

وزنه 500 كيلو .. حبس 4 أشخاص سرقوا غطاء حديدا لغرفة اتصالات بالظاهر

حبس شخص سرق محتويات مسجد بحلوان

حبس عصابة استغلال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة

حبس 4 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

حبس 4 أشخاص احتجزوا مواطنا وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة

حبس سائق تروسيكل دهس سيدة في دار السلام

ترشيحاتنا

بشأن منصة سواهر .. بيان هام من الأمن العام السعودي

دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر رجب

"خائن بطبعه".. محاكمة هبة قطب لإهانتها الرجل المصري 19 فبراير

رفع الآذان وتكبيرات العيد في حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

مات ساجدًا.. المئات يشيعون جثمان رجل توفى أثناء صلاة العصر في سوهاج

استدعاء أمير مرتضى.. مجلس الزمالك يحسم مصير فيريرا بعد الهزيمة من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. أسرع طريقة لتحضير البيتزا

مش تخينة.. شاهد| أول ظهور لـ إيمي سمير غانم بعد ولادة طفلها

منتشرة بالأسواق.. طبيب يحذر من شراء هذه الأجبان | تصيبك بالسرطان

في اليوم العالمي للحضن.. 3 فوائد لن تصدقها

فيديو

الطبق بـ 60 جنيها .. مفاجأة في أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

من الحذف للعودة.. القصة الكاملة لأزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان

اشتروا بسرعة.. تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ