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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول إجراء من فرنسا بعد طلب بوركينا فاسو مغادرة قواتها البلاد

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

استدعت فرنسا، اليوم الخميس، سفيرها من بوركينا فاسو بعد طلبها من باريس مغادرة قواتها خلال شهر.

ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، بيانا استدعت فيه سفيرها لدى بوركينا فاسو لوك هالاد "لإجراء مشاورات حول حالة وآفاق تعاوننا الثنائي" في اليوم التالي للإعلان عن مغادرة القوات الفرنسية البلاد خلال شهر.

وكان لوك هالادي في منصبه في واجادوجو منذ صيف عام 2019. وكان المجلس العسكري في بوركينا فاسو قد طلب من باريس استبداله في ديسمبر، متهمًا إياه بالإبلاغ علنا عن تدهور الوضع الأمني ​​في البلاد. لكن السفير ظل في منصبه ، وألمحت زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كريسولا زاكاروبولو في أوائل يناير إلى احتمال وجود تهدئة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوجو، يوم الإثنين ، إن بلاده قررت إنهاء اتفاق عسكري يسمح للقوات الفرنسية بمحاربة المسلحين في البلاد لأن السلطات تريد من بوركينا فاسو أن تدافع عن نفسها.

فرنسا تعلن سحب قواتها من بوركينا فاسو

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وذكرت محطة التلفزيون الوطنية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا يوم السبت أن الحكومة علقت الاتفاق العسكري لعام 2018 مع فرنسا، رغم أنها لا تزال تريد دعما في شكل معدات. وأضاف أن فرنسا لديها مهلة شهر لسحب قواتها. وأعلنت صحيفة كواي دورساي يوم الأربعاء أن وزارة الخارجية تلقت هذا التنديد "رسميا" يوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إنه ينتظر توضيحات من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري حول القرار.

ورد ويدراوجو، متحدثا في التلفزيون الوطني: "في المرحلة الحالية، لا نرى كيف نكون أكثر وضوحًا من هذا".

وستحترم فرنسا "شروط هذه الاتفاقية من خلال تنفيذ هذا الطلب". ووفقًا لمصادر متعددة، سيكون الخيار المفضل هو إعادة نشر هؤلاء الجنود النخبة في النيجر المجاورة، والتي تستضيف بالفعل ما يقرب من 2000 جندي فرنسي.

ولا يزال نحو 3000 جندي فرنسي منتشرين في منطقة الساحل بين النيجر وتشاد وبوركينا.

وتستضيف بوركينا حاليا كتيبة من حوالي 400 من القوات الخاصة الفرنسية، في عملية يطلق عليها صابر. وقال مصدر مطلع على الامر إن الاخير سيغادر البلاد "بنهاية فبراير" وستنتهي ازالة جميع المواد والمعدات "في نهاية ابريل".

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