أثار السخرية من جديد.. «أم المزيرة حلوة وقصيرة» تمثال بميدان مدينة أبوتيج|صور

حالة من الجدل والسخرية على صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأسيوط، بعد إنشاء تمثالين جديدين مجهولي الهوية بمدخل مدينة أبوتيج، ووصفهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ "أم المزيرة حلوة وقصيرة"، منتقدين قيادات مجلس المدينة بتجاهل أعلام مركز أبو تيج ووضع تماثيل مجهولة الهوية.

البداية عندما قام مجلس مدينة أبو تيج بوضع تمثال فرعوني مشوه المعالم يجلس على مركب أمام مدخل مجلس المدينة، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا صور التمثال ساخرين منه ووصفوه بـ “أصنام قريش”، وبعد ساعات من وضع التمثال قامت رئاسة مركز ومدينة أبو تيج بإزالة التمثال.



وفوجئ سكان مدينة أبو تيج، مساء أمس الأربعاء، بوضع تمثالين آخرين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهما واصفينهما بـ "أم المزيرة حلوة وقصيرة"، منتقدين شكل التمثال، وأكدوا أنه لا يعبر عن أعلام مركز أبو تيج، خاصة أن المركز أنجب الكثير من الأعلام، ومنهم الشاعر محمد يونس القاضي، ابن قرية النخيلة، مؤلف نشيد "بلادي بلادي"، والعارف بالله أحمد الفرغل، سلطان الصعيد ابن قرية بني سميع، والشيخ أحمد حسن الباقوري، ابن قرية باقور، وغيرهم من الأعلام الذين يعبرون عن هوية مركز أبو تيج.

وعلق أحد رواد “فيس بوك” ساخرا من التمثال قائلا: "أنا رفعت إيدي خلاص يا عم عبده.. إنت تعمل ما يحلو لك.. هو عاجبكم الموضوع والترند باين.. دي أم المزيرة حلوة وقصيرة اللي كانوا بيخوفونا بيها زمان ويقولوا عايشة في زنقور، كان في مدرسة الفرغل الإعدادية والجدع كان يعدي بالليل من قدامها".

فيما قال آخر: “كفاية معافرة فيما لا يجدي بالله ما تسد نفسنا تاني عن الحضارة.. ذهب أبو لهب وسيكون إبليس أم ماذا؟”.

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