جمال رائف: حجم التبادل التجاري بين مصر والهند يبلغ 7 مليارات دولار

أكد الباحث جمال رائف، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى الهند، نقلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية.

وقال جمال رائف، في تصريحات تلفزيونية، إن دعوة الرئيس السيسي لحضور احتفالات عيد الجمهورية بالهند كضيف شرف رئيسي، تعد سابقة أولى من نوعها، إذ إنه أول رئيس مصري تتم دعوته لحضور هذه الاحتفالات، ما يعني نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن العلاقات المصرية الهندية في الأساس ممتدة وقوية، إذ تمتد منذ 75 عاما، دون أن تشوبها شائبة أو تمر بأي منعطفات سياسية، بجانب حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 7 مليارات دولار، تصدر مصر إلى الهند بنصف هذه القيمة، بينما تستورد من الهند بقيمة النصف الآخر، ما يعني وجود نوع من أنواع التوازن التجاري، والتعامل مع الهند بمبدأ المكسب المشترك.