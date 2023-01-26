فاخرة| 5 سيارات كوبيه موديل 2023 في السعودية .. صور

يفضل المواطنين السعوديين وخصوصا فئة الشباب الحصول علي سيارات فاخرة وحديثة، ويرغبون دائما في اقتناء السيارات مختلفة الشكل والتصميم عن غيرها مثل السيارات الكوبيه، وبالتالي يضم السوق السعودي للسيارات الجديدة أنواع مختلفة من إصدارات السيارات موديل 2023 والتي تنتمي الي فئة السيارات الكوبيه، وتساعد هذه الطرازات المختلفة المواطنين في اختيار السيارة الأنسب لهم والتي تتماشي مع أذواقهم .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات كوبيه موديل 2023 في السعودية :

1- بي إم دبليو 8 Series موديل 2023

تستخدم سيارة بي إم دبليو 8 Series محرك سعة 4400 سي سي، ينتج قوة 523 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن / متر، متصل بجير أوتوماتيك، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم / ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في مدة 3.7 ثانية.

بي إم دبليو 8 Series موديل 2023

سعر سيارة بي إم دبليو 8 Series موديل 2023 في السوق السعودي للسيارات يصل الي 599.500 ألف ريال سعودي .

2- مرسيدس AMG GT موديل 2023

تمتلك سيارة مرسيدس AMG GT محرك سعة 4000 سي سي، ينتج 469 حصان، وعزم دوران 630 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 318 كم / ساعة.

مرسيدس AMG GT موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة مرسيدس AMG GT موديل 2023 من 572 ألف وتصل إلى 741 ريال سعودي.

3- تويوتا سوبرا موديل 2023

تعتمد سيارة تويوتا سوبرا علي محرك سعة 3000 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 500 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 382 حصان، مدعوم بعبلة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 250 كم/ساعة .

تويوتا سوبرا موديل 2023

تقدم سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023 في سوق السيارات السعودي بأسعار تبدأ من 175 ألف ريال، وتصل الي 239 ألف ريال سعودي .

4- إنفينيتي Q60 موديل 2023

تحتوي سيارة إنفينيتي Q60 علي محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 300 حصان، وعزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر/ مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 250 كم/ساعة.

إنفينيتي Q60 موديل 2023

تأتي سيارة إنفينيتي Q60 موديل 2023 في السوق السعودي للسيارات بأسعار تبدا من 215 ألف ريال سعودي، وتصل الي 219 ألف ريال سعودي .

5- جاكوار F-TYPE موديل 2023

تحمل سيارة جاكوار F-TYPE محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 572 نيوتن/متر، وقوة 572 حصان، وتصل القوة الي العجلات عن طريق جير أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 3.7 قانية .

جاكوار F-TYPE موديل 2023

تتوافر سيارة جاكوار F-TYPE موديل 2023 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 321 ألف ريال سعودي ، وتصل الي 626 ألف ريال سعودي .