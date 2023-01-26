أخبار الفن : أصالة تثير السوشيال ميديا بسبب إطلالتها.. تفاصيل وفاة خديجة أسد.. ماذا يعمل نجل حنان ترك؟

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني المغربي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد وفاة الفنانة المغربية خديجة أسد بعد صراع مع السرطان.

وعانت الفنانة الراحلة خديجة أسد من السرطان، وتدهورت حالتها فى اللحظات الأخيرة، وتم نقلها إلى المستشفي ولكنها لم تستجيب إلى العلاج.

شهدت الساحة السينمائية، منافسة بين الأفلام المعروضة، والتى تسعى لنيل أعلى الإيرادات فى شباك التذاكر ، خاصة بعد دخول فيلمي “المطاريد ” و “ اثنين للايجار ” فى المنافسة .

ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام ليلة أمس، الاربعاء ، وذلك من خلال التقرير التالي.

خلال الساعات الماضية، قامت الفنانة حنان ترك بتهنئة نجلها الأكبر يوسف بعيد ميلاده، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.

بعد نشر حنان ترك صورة لابنها الأكبر يوسف، حرص عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على معرفة تفاصيل حياة نجلها الأكبر.

تواصل الفنانة سلوي خطاب، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل رمضان كريم 2 والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني القادم.

وتظهر سلوي خطاب ضمن أحداث العمل في دور صاحبة مقهي داخل الحارة التي تدور بداخلها أحداث العمل في الجزئين.

أثار لاعب الكرة العالمي جيرارد بيكيه الجدل بعد أن نشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام”، تجمعه بالفتاة التى زعمت حبيبته السابقة الفنانة العالمية شاكيرا بخيانتها لها معها.

شاركت الفنانة أصالة نصري صورًا جديدة لإطلالتها، من برنامج المواهب سعودي ايدول، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت أصالة بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان أنيق باللون الأسود مع الأخضر، واضعة مكياج رقيق علي وجهها، مع بعض الاكسسوارات فضية اللون.