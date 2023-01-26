بيغني راب فى أمريكا.. معلومات عن نجل حنان ترك بعد تهنئتها له

خلال الساعات الماضية، قامت الفنانة حنان ترك بتهنئة نجلها الأكبر يوسف بعيد ميلاده، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.

بعد نشر حنان ترك صورة لابنها الأكبر يوسف، حرص عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على معرفة تفاصيل حياة نجلها الأكبر.

حنان ترك وابنها يوسف

يوسف نجل حنان ترك

يوسف نجل حنان ترك

حنان ترك أم لخمسة أولاد، وهم يوسف وآدم من طليقها خالد خطاب، بينما قامت بإنجاب طفلها محمد من زيجتها الرابعة، ثم رزقت بـ مريم ومنى من زوجها الخامس والأخير.

تمت تسمية يوسف بهذا الاسم بسبب ارتباط حنان ترك الفني الشديد بالمخرج الراحل يوسف شاهين، والذى كانت تعتبره والدها الروحي.

يوسف دخل عالم الفن من خلال موسيقى الراب، حيث يعمل حالياً فى إحدى الشركات الأجنبية، وتحديداً الأمريكية، كمغنٍ وكاتب أغاني راب.

وكانت آخر أعمال الفنانة حنان ترك الدرامية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعد هذا المسلسل اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، وكان هذا آخر لقاء تليفزيوني لها.

أنجح أعمال حنان ترك

ومن أنجح أعمال الفنانة حنان ترك، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وأفلام المخرج يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" أمام الفنان محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة "مع زينة ومنة شلبي.