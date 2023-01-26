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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس حزب الأمة الوطني السوداني: مصر لها دور كبير في استقرار السودان

رئيس حزب الأمة الوطني
رئيس حزب الأمة الوطني السوداني

قال المهندس عبدالله مسار، رئيس حزب الأمة الوطني السوداني، ونائب رئيس الحراك الوطني، إن مصر لها دور كبير في استقرار السودان.

 

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وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر أبعدت من الملف السوداني قصريا، وأي عمل في السودان يتم مربوط بالخارج أو مربوط بحكم السودان واستقراره لابد أن يكون لمصر دور فيه.

 

وتابع: «استقلالنا كان لمصر فيه دور، والمعارضة والحكومة كان لمصر دور فيها، وإذا سقطت الحكومة كانت تسافر على مصر، ولو جاءت حكومة جديدة كانت بتيجي من المقيمين في مصر، وهو ميزة لمصر وميزة للسودان لأن مصر جزء منا»، مؤكدا: «هم أبعدوا مصر ليدخل لاعب جديد من الإمارات والسعودية، وهو لاعب جديد لم يكن لديه علاقة بالسودان أو السودانيين».

 

واستطرد: «التأثير المباشر في العلاقات بين البلدين لمصر، وهناك آخرين يأتون للمساعدة ولديهم مصالح معنا ولكنهم ليسوا في الصف الأول، وهناك دول ضدنا أصلا، لا أمريكا ولا إنجلترا ومش عايزين غير مواردنا فقط، لأنهم لا لينا معهم حدود ولا تأثير أمني، لكنهم لا يريدون إلا أن يستمر التوازن العالمي فقط».
 

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