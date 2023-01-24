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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الأمة القومي: السودان يشهد ترديا أمنيا وصراعات غير مسبوقة.. فيديو

فضل الله برمة ناصر
فضل الله برمة ناصر

قال فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إن المشهد في السودان معقد بكل جوانب الحياة، لافتًا إلى أن الشعب السوداني يعاني تدهورًا اقتصاديًا.

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رئيس حزب الأمة السوداني: المشهد الحالي في بلادنا معقد .. فيديو

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وأضاف "ناصر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، في برنامج "ثم ماذا حدث"، المعروض على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن السودان يشهد ترديًا أمنيًا وصراعات غير مسبوقة.

وأوضح أن هناك صراعًا على السلطة في البلاد، فضلًا عن انتشار خطاب الكراهية وهو ظاهرة غير حميدة، لافتًا إلى أن هناك حالة انقسام بين القوى السياسية السودانية.

وأشار رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إلى أن الانقسام السياسي ليس مظهرًا من مظاهر القوة، مؤكدًا أن كثرة الانقسامات دليل على عدم صحة الموقف في البلاد.

فضل الله برمة ناصر حزب الأمة القومي السودان الشعب السوداني الانقسام السياسي

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