ليلى عز العرب: أغنية "اغلى من الياقوت" بتأثر فيا..فيديو

أكدت الفنانةليلى عز العرب، ان أغنية أحمد مكي مع ابنه “أغلى من الياقوت”، هي بمثابة نصائح هامة للأبناء، وبتأثر فيا بشكل كبير".

وقالت ليلى عز العرب، خلال لقاء لها ببرنامج “ساعه زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أنه "زعلانة من طريقة تربية الآباء للأبناء، وبحس أن اللي بيربي دلوقتي التليفزيون والسوشيال ميديا ودي حاجة بتضايقني لأن الأسرة المفترض أن تكون نواة المجتمع.

أثر على تربية الأبناء.

وتابعت الفنانة ليلى عز العرب، أن الاسرة اصبح همها الشاغل الجانب المادي، مما أثر على تربية الأبناء.