الذكرى الأولى لرحيل ياسر رزق.. كلمات مؤثرة من مصطفى بكري: ستظل في ذاكرتنا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن اليوم تمر الذكرى الأولى لوفاه الكاتب الصحفي ياسر رزق، هذا الإنسان المبدع الذي افتقدناه في لحظة تاريخية صعبة، فكم نحن في حاجة إليه وإلى قلمه ومواقفه الوطنية التي لا تنسى.

ووجه مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” كلمة لروح الراحل قائلا: عزائنا أن روحك لطاهرة عند الله سبحانه وتعالى وانك ستظل في ذاكرتنا بأبداعاتك وعطائك وكتبك وما رصدته في أخطر مرحلة عاشتها مصر.

وشكر مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، الرئيس السيسي على قراره بإنشاء محور ياسر رزق الذي نفخر به نحن جميعا كصحفيين”.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه رحل الإثنين الماضي رحل الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي بعد صراع مع المرض، وقد تميز سيد عبد العاطي بتحقيقاته الصحفية التي تنحاز إلى الفقراء.

أطلقت اسمه على احدى المكتبات

وواصل مقدم برنامج “حقائق وأسرار” تصريحاته قائلا “رحل زميلنا الصحفي الراحل الذي اختطفه الموت فجأه علام عبد الغفار والذي اختارته حياة كريمة وأطلقت اسمه على احدى المكتبات في قريته”.