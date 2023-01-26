الشوط الأول.. اتحاد حجازي وحامد يتقدم على النصر بثنائية في حضور رونالدو

تقدم فريق اتحاد جدة على نظيره النصر بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

فريق اتحاد جدة تقدم في النتيجة بهدف سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 15 بجملة تكتيكية رائعة حيث وصلت الكرة لـ عبد الرحمن العبود من تمريرة من حمد الله، ليمررها في الجهة اليمنى للقادم من الخلف رومارينيو، ليضعها بدوره في الشباك.

وعزز عبد الرزاق حمد الله تقدم الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني في شباك فريقه السابق في الدقيقة 43 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من رومارينيو من الجهة اليمنى.

تشكيل النصر

وشهد تشكيل النصر تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا، إضافة لحارس المرمى الأرجنتيني أوجستين روسي المنتقل حديثًا لصفوف “العالمي”.

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: أوجستين روسي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالله مادو - عبدالإله العمري - علي لاجامي

خط الوسط: عبدالله الخيبري - لويز جوستافو - بيتي مارتينيز - سامي النجعي

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

تشكيل اتحاد جدة

وشهد تشكيل اتحاد جدة تواجد الثنائي المحترف، أحمد حجازي وطارق حامد، فيما يقود المغربي عبد الرزاق حمد الله خط الهجوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي

خط الوسط: برونو هنريكي - طارق حامد - إيجور كورنادو - عبد الرحمن العبود

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.

ويواجه الفائز من تلك المباراة في النهائي، فريق الفيحاء يوم الأحد المقبل، بعدما انتصر على الهلال بهدف نظيف.