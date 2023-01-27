افتتاح معرض فنون تشكيلية بمناسبة أعياد الشرطة بثقافة الإسماعيلية

افتتحت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية برفقته محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية معرض الفن التشكيلي بعنوان “ اسماعيلية الصمود” بمناسبة مرور 71 عام علي معركة الإسماعيلية، بمشاركة عدد كبير من الاطفال المشاركين في ورش 25 يناير التي أقيمت خلال شهر يناير بالمواقع التابعة للفرع وبعض الفنانين التشكيلين بالاسماعيلية بواقع 75 لوحة.



كما وجه مدير عام الفرع الشكر لجميع العاملين القائمين علي المعرض.

كما تم تكريم الأطفال بشهادات تقدير من قبل مدير عام الفرع.

ويحتفل فرع ثقافة الإسماعيلية في 25 يناير من كل عام بذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 يناير عام. 1952 وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيد و80 مصابا بعد رفض رجال شرطه تسليم مبني المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي والدفاع عنها حتى استشهادهم ومن ذلك أصبح عيد الشرطه المصريه.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة متنوعة وتنمية المهارات الفنية والفن التشكيلي، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، حيث مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية.

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