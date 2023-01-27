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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نجلاء بدر : الفن ليس سلعة وله دور في التنمية ودعم الهوية والسياحة

الفنانة نجلاء بدر
الفنانة نجلاء بدر

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها تعاني من ضيق بسبب تعامل البعض مع الفن على أنه سلعة، ما أدى لفقدان الفن لقيمته، مشيرة إلى أن السينما لها دور في التنمية ودعم الهوية والسياحة، وترفيه المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم .

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر.

وأكدت الفنانة نجلاء بدر، على أن السوشيال ميديا، ليس عليها أي محظورات، وأنه لا يمكن منافستها، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا تعرض الجرائم كاملة.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار حول القضايا الهامة المطروحة على أجندة الحوار الوطن، وبداية لمًا أعلنته التنسيقية في استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣ في التوسع في العمل مع النقابات.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها على أجندة الحوار الوطني.‎

الفنانة نجلاء بدر الفن السينما السياحة الهوية

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