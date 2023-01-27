قريبة من فتحة الشرج .. تفاصيل مثيرة لاستخراج زجاجة من معدة مريض.. فيديو

قالت الدكتورة أسماء جميل، استشاري الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، إن قلة الوعي سبب رئيسي في أمراض الجهاز الهضمي.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: ": "فيديوهاتي الأكثر مشاهدة على السوشيال ميديا الخاصة بجرثومة المعدة والقولون العصبي".، موضحه: "الطبيب عمره ما يكون سلعة وفيديوهاتي كلها للتوعية.. وأقوم بنشر فيديوهات توعية بسبب الحالات الغريبة والكثيرة التي تمر علي".

وأشارت: "أي شخص وصل لعمر الـ45 عاما لابد وأن يجري فحص منظار القولون"، متابعة: "القولون العصبي هو مرض العصر ولابد أن نفرق بينه وبين متشابهات القولون العصبي"، موضحة: "هناك معتقدات خاطئة لدى البعض منها لو حد بلع دبوس يأكل وراه قطن أو عيش وهذا خطأ كبير".

واسترسلت: "هناك معتقد خاطئ عند الكثير من المصريين بأن من يرغب في إجراء فحوصات يقوم بتحليل جرثومة المعدة فقط".

وعقلت على واقعة استخراج زجاجة دواء من قولون مريض، قائله: “زجاجة الدواء التي أدخلها المريض إلى جسده كان من الممكن أن تحدث ثقب بالقولون”.

وكشفت الدكتورة أسماء جميل، استشاري الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، عن أغرب الحالات التي تقوم بعلاجها أو إجراء عمليات جراحية لها، وهي استخرجها زجاجة الدواء من بطن مريض، أوضحت أن المريض يبلغ من العمر 38 عامًا، وابتلع الزجاجة لتوسيع مجرى المعدة، ثم استقرت الزجاجة في القولون، معقبه: "الزجاجة كانت على بعد 25 سنتي من فتحة الشرج".