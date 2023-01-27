عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قريبة من فتحة الشرج .. تفاصيل مثيرة لاستخراج زجاجة من معدة مريض.. فيديو

استخراج زجاجة من
استخراج زجاجة من معدة مريض

قالت الدكتورة أسماء جميل، استشاري الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، إن قلة الوعي سبب رئيسي في أمراض الجهاز الهضمي.

txt

التشخيص والعلاج المبكر.. مريض سرطان يشرح رحلته من الأعراض حتى الشفاء

txt

بسبب الإمساك.. استخراج زجاجة دواء من أمعاء مريض في الدقهلية.. شاهد

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: ": "فيديوهاتي الأكثر مشاهدة على السوشيال ميديا الخاصة بجرثومة المعدة والقولون العصبي".، موضحه: "الطبيب عمره ما يكون سلعة وفيديوهاتي كلها للتوعية.. وأقوم بنشر فيديوهات توعية بسبب الحالات الغريبة والكثيرة التي تمر علي".

وأشارت: "أي شخص وصل لعمر الـ45 عاما لابد وأن يجري فحص منظار القولون"، متابعة: "القولون العصبي هو مرض العصر ولابد أن نفرق بينه وبين متشابهات القولون العصبي"، موضحة: "هناك معتقدات خاطئة لدى البعض منها لو حد بلع دبوس يأكل وراه قطن أو عيش وهذا خطأ كبير".

واسترسلت: "هناك معتقد خاطئ عند الكثير من المصريين بأن من يرغب في إجراء فحوصات يقوم بتحليل جرثومة المعدة فقط".

وعقلت على واقعة استخراج زجاجة دواء من قولون مريض، قائله: “زجاجة الدواء التي أدخلها المريض إلى جسده كان من الممكن أن تحدث ثقب بالقولون”.

وكشفت  الدكتورة أسماء جميل، استشاري الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، عن أغرب الحالات التي تقوم بعلاجها أو إجراء عمليات جراحية لها، وهي استخرجها زجاجة الدواء من بطن مريض، أوضحت أن المريض يبلغ من العمر 38 عامًا، وابتلع الزجاجة لتوسيع مجرى المعدة، ثم استقرت الزجاجة في القولون، معقبه: "الزجاجة كانت على بعد 25 سنتي من فتحة الشرج".

استشاري الجهاز الهضمي الوعي أمراض الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي القولون العصبي المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

مدحت صالح يكشف حقيقة سفره إسرائيل وغناءه في حفلتين.. فيديو

ماذا قال مايك بومبيو عن الأمير محمد بن سلمان في كتابه الجديد؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. الأرصاد: اليوم أعلى درجة حرارة بفصل الشتاء

طالب روسي يبتكر روبوتا لعلاج تجلط الدم

اتحاد الكرة يكشف كواليس استقالة كلاتنبرج ولجنة الانضباط وموقف الجبلاية

حميتك من نفسك | مرتضى منصور يعلن الأسباب الحقيقية لاستقالة لجنة الانضباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

تعرف على أعراض مرض السل وطرق الوقاية منه

كولر وصورة لخصت تاريخنا.. "العيش والملح" عهد من الفراعنة للأهلى

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

فيديو

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ