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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرج عامر: تألق خالد عبدالفتاح مع الأهلي أسعدني.. وأعدت سموحة للمسار الصحيح

صدى البلد

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه سعيد بتألق خالد عبدالفتاح مع النادي الأهلي، مبديًا ثقته الشديدة في قدرات اللاعب، الذي أكد وجهة نظره بأنه مستقبل الكرة المصرية وسينضم لمنتخب مصر.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "خالد عبدالفتاح لا يقل عن أكرم توفيق، وخالد إعارة بنية البيع، ومن حق الأهلي تفعيل بند شرائه قبل نهاية الموسم الجاري، وواثق في قدرات اللاعب وأتمنى أن يبتعد عن الإصابات، ومتأكد أنه سيتطور من مباراة لآخرى".

وأضاف: "خالد عبدالفتاح أبن سموحة ونتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي، وقولت للخطيب أنه سيلعب اساسي حتى بعد عودة أكرم توفيق من الإصابة".

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وحول تعيين مؤمن زكريا في الجهاز الفني لفريق سموحة، علق قائلًا: "علاقتي مع مؤمن قديمة، وسبق له التوقيع لسموحة عقب الصعود مباشرة للدوري عدة سنوات، وقمت بزيارته عدة مرات في منزله، وهناك علاقة جيدة ومحترمة معه، له رصيد إيجابي مع نادي سموحة، كان لاعب كبير خلقا ولعبًا، وامتداد لهذه العلاقة الطيبة قمنا بتعيينه ضمن الجهاز المعاون مع أحمد سامي".

وختم: "أنا رجل يحكمني الواقع، حذرت فقط من دخول سموحة دوامة الهبوط، بذلت مجهودًا كبيرًا في الفترة الماضية لإعادة الفريق للمسار الصحيح".

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