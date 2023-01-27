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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاهر أبوزيد: كأس العالم للأندية بطولة استعراضية

صدى البلد

أكد طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة السابق، أن كأس العالم للأندية في المغرب هي بطولة استعراضية، مؤكدا بأن وصول الأهلي للنهائي سيكون بمثابة تحقيق اللقب، مشددًا على أن الفريق ليس في حاجة لضم مهاجم بعد استعادة محمد شريف لمستواه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: : "كل التوفيق للنادي الأهلي في كاس العالم للأندية، والمونديال هي بطولة استعراضية، ولا يجب أن يتحمل اللاعبين ضغوط، والغرض من البطولة تكريم الفرق التي تُوجت بألقاب قارية، لذلك يجب أن يقدم لاعبو الفريق كرة جيدة تليق بتاريخ وعراقة الأهلي، وأن يشرفوا القارة الافريقية في المونديال".

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واضاف: "لسنا ذاهبين للتتويج بالمونديال، ولكن يجب أن نقدم كرة قدم جيدة، الأهلي يفتقد لبعض النجوم لديه جماعية أداء ويجب المحافظة على ذلك، ولا نريد تحميل اللاعبين أعباء كبيرة، هي بطولة تكريم المتفوقين".

وواصل: "هناك فرق كبيرة تذهب لخوض النهائي فقط، ولذلك يجب أن يعلم أنها بطولة استعراضية، لا يجب المبالغة علينا وضع الأمور في إطارها الطبيعي، علينا تصويب الآراء التي تضخم من الحدث".

وزاد: "لو وصل الأهلي النهائي سيكون بمثابة تحقيق اللقب، لا يجب أن نضغط على اللاعبين، عليهم تقديم مستوى جيد، وأي فريق يملك عمود فقري متماسك، والنادي الأهلي حاليا يمتلك عناصر مميزة في الخط الأمامي وحراسة المرمى والوسط والدفاع، وهناك لاعبين استعادت مستواها مثل محمد شريف ومحمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وربيعة والسولية وعبدالقادر وأفشة".

وأكمل: "الخط الأمامي قادر على قيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة، وبعودة محمد شريف لمستواه فأن الأهلي ليس في حاجة لضم مهاجم، ومحمود كهربا لاعب كبير ويعيبه عدم ثبات المستوى وأتمنى أن يتواصل مستواه بهذا الشكل، وكلنا ثقة في اللاعبين، لو حافظوا على المركز الثالث أمر جيد، ولو تعثروا فلن نحملهم كثيرا".

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