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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة ... مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحيه للخطيب ..كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:


شوبير يعلن عن أول صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي


أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أول صفقات فريق الزمالك في موسم الانتقالات الشتويه الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الزمالك أنهى اتفاقه مع البنك الأهلي لضم ناصر منسي مشددا أن اللاعب تغيب عن المران أمس مع البنك الأهلي ومن الممكن أن يشارك اليوم في مران الزمالك .

 


مفيش مهاجم |شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن الصفقة المنتظرة


كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات ملف ضم مهاجم جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الشتويه الحالية .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق طلب ضم أما موليكا نجم باشكتاش التركي أو البرازيلي سوزا مشددا أن لجنه التعاقدات عرضت عليه ٨ اسماء رائعه اخري ولكنه أصر علي ضم أحد الثنائي أو عدم التعاقد مع مهاجم على الاطلاق .


 


إعلامي يعلن عن قرب رحيل مهاجم الزمالك والانضمام للبنك الأهلي
 


دمها تقيل |شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن الحالة الصحية للخطيب


كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن صدمة بشأن الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي خلال الفترة الحالية.

 

حميتك من نفسك | مرتضى منصور يعلن الأسباب الحقيقية لاستقالة لجنة الانضباط

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سر استقالة لجنة الانضباط برئاسة محمد عبده صالح أمس .

واكد مرتضي منصور في تصريحات بفيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن محمد عبده قاضي جليل واتخذ القرار الأنسب بالاستقالة مشددا أنه سعيد للغايه بما اقدم عليه محمد عبده ".

 

إعلامي سعودي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني


أكد الصحفي السعودي عبد الأعلى سكير أن إدارة نادي الأهلي السعودي تريد تمديد عقد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.


وأشار عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الأهلي يقدم مستويات رائعة تحت قيادة موسيماني وهناك ثقة تامة في قدرة الفريق على العودة مجدداً لدوري المحترفين مع المدرب الجنوب أفريقي.


 

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