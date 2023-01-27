عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باستخدام الدمبل.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون

تمارين رياضية
تمارين رياضية

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون، باستخدام الدمبل.

 

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

 

وأشارت إلى أن تلك التمارين لحرق الدهون وتعمل على تقوية عضلات الجسم، كما أنها تحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة.

 

تمارين رياضية حرق الدهون اللياقة البدنية التمارين الصباحية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

5 علامات بكيس النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

شوبير يعلن عن أول صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

ارتفاع الطماطم والبطاطس .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الأرصاد: رياح محملة بالأترية وأمطار خفيفة خلال ساعات

الدولار يسجل 29.84 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-1-2023

سعد الدين يبحث مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

أفضل دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة.. احرص عليه بعد صلاة العصر

قاتلة المبتعث السعودي.. الشرطة الأمريكية تعلن القبض على المتهمة وتكشف تفاصيل جديدة

حقيقة عودة فيريرا لنادي الزمالك بعد إقالته من مرتضى منصور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يفجر مفاجأة صادمة عن غسل شعر الأطفال| انتبهي

سر ظهور الغيوم باللون البنفسجي

طريقة عمل طاجن فول معصفر بالبيض| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة| طريقة لن تتوقعها لتعزيز العلاقة الزوجية.. علامات بكيس النسكافية المغشوش ببودرة البلاط

فيديو

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ