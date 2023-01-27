الدفاع البريطانية: روسيا لم تحقق أي تقدم ملحوظ خلال الأيام الماضية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية لم تحقق أي تقدم ملحوظ على الأرض خلال الأيام الستة الماضية.

وقالت الدفاع البريطانية في بيان دوري لمتابعة سير الحرب في أوكرانيا، إنه على مدار الستة أيام الماضية، زعم أصحاب الدعاية الروس، أن القوات الروسية أحرزت تقدما ملحوظا وحققت اختراقات في الدفاعات الأوكرانية في زابوروجيا وأوريكيف.

وأضافت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية على الأرجح شنت هجمات محلية قرب أوريكيف وفولهيدار، لكنها لم تحقق أي تقدما ملحوظا.

ويوم أمس، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن بلاده ستنتصر حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا.

وقال سلوتسكي في تصريحات صحفية :"سنكسب المعركة الأخيرة بغض النظرعن الأسلحة، التي سيتم توريدها إلى أوكرانيا".

وأضاف: "فقط أولئك الذين فقدوا عقولهم يمكنهم تخزين الأسلحة في محطات الطاقة النووية، ولا أستبعد أن يقوم الجنود الأوكرانيون الذين فقدوا عقولهم بتنفيذ تفجيرات في تلك المحطات من أجل اتهام روسيا"، مشيرا إلى أن محاولات الغرب الجماعية تزويد أوكرانيا بالسلاح هي لعب بالنار.