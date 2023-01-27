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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عياش يحيي ثلاث حفلات غنائية بمناسبة عيد الحب

رامي عياش
رامي عياش

يستعد المطرب رامي عياش لإحياء سلسلة من الحفلات بمناسبة عيد الحب فى أكثر من دولة عربية.

وأعلن رامي عياش عن إحيائه أولى هذه الحفلات يوم 11 من شهر فبراير القادم  بتونس، ويتبعها بحفل آخر يوم 13 من نفس الشهر بدولة قطر. 

وأضاف رامي عياش فى فيديو قام ببثه على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام أنه يحيي حفلا آخر يوم 14 من شهر فبراير بالعراق، على أن يختتم الحفلات يوم 31 من شهر مارس القادم بإحياء حفلا فى الأردن.

 

السفير الأمريكية تهنىء رامي عياش بمولوده الجديد

وقامت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، في بيروت بزيارة الفنان رامي عياش، فى منزله وقدمت له التهنئة بمناسبة قدوم مولودته الجديدة "آلارا". وظهرت دوروثي في مقطع فيديو، وهي توجه كلمات مؤثرة للطفلة، مرحبة بها في هذا العالم ومتمنية أن تحظى بحياة سعيدة وأن تسير على خطى وأمجاد والدها ووالدتها.

 

تكريم رامي عياش 

جدير بالذكر أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا كرمت الفنان رامى عياش سابقا في السفارة الأميركية في بيروت على أعماله الخيرية والإنسانية التى يقدمها من خلال جمعيته الخيرية "عيّاش الطفولة". 

ورُزق رامى عياش وزوجته داليدا عياش، بمولودتهما الثالثة وذلك داخل إحدى المستشفيات الخاصة. وعلق رامى عياش على هذ الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “إنها هنا”.

عيد الحب رامي عياش المطرب رامي عياش حفلات عيد الحب انستجرام

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