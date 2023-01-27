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مرأة

سبب وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة.. أعراض صادمة

الداعية عبدالله
الداعية عبدالله بانعمة

تصدر الداعية السعودي عبدالله بانعمة، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعد الإعلان عن خبر وفاته بعد صراع طويل مع المرض.

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سبب وفاة الداعية عبدالله بانعمة


وأصيب الداعية عبدالله بانعمة بمرض الشلل قبل 31 عاما، عانى فترة طويلة من المرض و مضاعفاته التي أثرت على حياته.

يعتبر الشلل هو فقدان القدرة على تحريك بعض أو كل جسمك، يمكن أن يكون لها العديد من الأسباب المختلفة ، بعضها قد يكون خطيرًا. اعتمادًا على السبب ، قد يكون مؤقتًا أو دائمًا.

أعراض الشلل
يتمثل العرض الرئيسي للشلل في عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم ، أو عدم القدرة على الحركة على الإطلاق.

يمكن أن تبدأ فجأة أو تدريجيًا، في بعض الأحيان يأتي ويذهب.

يمكن أن يؤثر الشلل على أي جزء من الجسم ، بما في ذلك:

الوجه
الايدى
ذراع أو ساق واحدة (شلل عضلي)
جانب واحد من الجسم (شلل نصفي).
كلا الساقين (الشلل النصفي)
كلا الذراعين والساقين (الشلل الرباعي أو الشلل الرباعي)
قد يكون الجزء المصاب من جسمك أيضًا:

تصلب (شلل تشنجي) مع تقلصات عضلية عرضية
مرن (شلل رخو)
خدر أو مؤلم أو وخز
راجع طبيبًا عامًا إذا كنت مصابًا بالشلل
يمكن للطبيب العام إجراء بعض الاختبارات إذا كان لديك شلل أو ضعف:

بدأت تدريجيا
يزداد سوءًا ببطء
يأتي ويذهب
قد يحولونك إلى أخصائي المستشفى لإجراء مزيد من الاختبارات إذا لم يكونوا متأكدين مما يسبب أعراضك.

أسباب الشلل
هناك العديد من الأسباب المحتملة للشلل.

لا تحاول تحديد السبب بنفسك،  قم بزيارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب.

أسباب رئيسية
بعض الأسباب الرئيسية للشلل هي:

ضعف مفاجئ في أحد جانبي الوجه ، مع ضعف في الذراع أو تداخل في الكلام - سكتة دماغية أو نوبة إقفارية عابرة (TIA أو "سكتة دماغية صغيرة")
ضعف مفاجئ في جانب واحد من الوجه مع وجع في الأذن أو ألم في الوجه - شلل بيل
شلل مؤقت عند الاستيقاظ أو النوم - شلل النوم
شلل بعد حادث أو إصابة خطيرة - إصابة شديدة في الرأس أو إصابة في النخاع الشوكي (الظهر)
ضعف في الوجه أو الذراعين أو الساقين يأتي ويذهب - التصلب المتعدد أو ، بشكل أقل شيوعًا ، الوهن العضلي الشديد أو نقص بوتاسيوم الدم والشلل الدوري.


أسباب أخرى
تشمل الأسباب الأخرى للشلل ما يلي:

ضعف تدريجي على جانب واحد من الجسم - ورم في المخ
ضعف تدريجي في الساقين - شلل نصفي تشنجي وراثي ، ترنح فريدريك أو ضمور عضلي
ضعف تدريجي في الذراعين والساقين - مرض العصبون الحركي ، ضمور العضلات الشوكي أو متلازمة لامبرت إيتون مايساثينيك
شلل في الساقين ينتشر في الذراعين والوجه على مدى بضعة أيام أو أسابيع - متلازمة غيلان باريه
الشلل منذ الولادة - الشلل الدماغي ، السنسنة المشقوقة أو ضمور العضلات الشوكي
الشلل الذي يبدأ في الأسابيع أو الأشهر أو السنوات التي تلي لدغة القراد - مرض لايم
الشلل الذي يبدأ بعد سنوات عديدة من الإصابة بشلل الأطفال - متلازمة ما بعد شلل الأطفال
ضعف تدريجي في أجزاء من الوجه - ورم في العصب أو سرطان الجلد أو سرطان الرأس والعنق
 

المصدر: nhs.

الداعية عبدالله بانعمة
الداعية عبدالله بانعمة
الداعية عبدالله بانعمة
الداعية عبدالله بانعمة
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