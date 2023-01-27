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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروع 2 كفاية: 9.3 ملايين زيارة في 10 محافظات منذ 2018

صدى البلد

قال أحمد يونس منسق عام مشروع 2 كفاية، إنّ المشروع بدأ في عام 2018 بتوجيهات من القيادة السياسية بوجود برنامج متكامل من اجل الحد من الزيادة السكانية، مضيفا: «عملنا على مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وبرنامج الدعم النقدي المشروط التي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين الأكثر فقرا بالصعيد والوجه البحري».

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وتابع يونس خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى : «أجرينا دراسة، وقررنا بموجبها العمل في 10 محافظات هي الأعلى في معدلات الإنجاب والأكثر فقرا والتي نقدم لها الدعم النقدي المشروط، في البحيرة بالوجه البحري و9 محافظات بالوجه القبلي، بداية من الجيزة حتى أسوان في جنوب الصعيد، وبدأنا نعمل في المناطق البديلة للعشوائيات ومن ضمنها حي الأسمرات». 


وأضاف منسق عام مشروع 2 كفاية: «نفذنا 9.3 ملايين زيارة تردد على المستفيدين من البرنامج لتوعيتهم بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، وأنّ كل سيدة تحتاج إلى الاطمئنان على نفسها يتم إحالتها إلى العيادات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان او العيادات التابعة للجمعيات الأهلية التي تعمل في مشروع 2 كفاية».
 

مشروع 2 كفاية وزارة التضامن التضامن تنظيم الأسرة وزارة الصحة الصحة

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