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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آية هشام تتأهل لربع نهائي الكاتا ببطولة البريميرليج للكاراتيه

الكاراتيه
الكاراتيه

تأهلت آية هشام لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، إلى دور ربع النهائي في منافسات الكاتا ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريميرليج“ المقامة خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

واستطاعت آية التأهل إلى ربع النهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في جميع مبارياتها بدوري المجموعات وتصدر المجموعة الثالثة، وافتتحت آية مشوارها في البطولة بالفوز على لاعبة هونج كونج مان لو سوم، ثم الفوز على لاعبة التشيك فيرونيكا ميسكوفا، واخيرا الفوز على لاعبة اليابان كرومي كاتو لتتصدر المجموعة.

وستواجه آية هشام في دور ربع النهائي الذي تنطلق منافساته في تمام الساعة 6.15 مساء، بطلة هونج كونج جريس لاو مو شيونج.

وتقام اليوم منافسات الكاتا سيدات، والكوميتيه في الموازين التالية: -60 كجم رجال، و -67 كجم رجال، -75 كجم رجال، و -50 كجم سيدات، و -55 كجم سيدات.

وبدات منافسات البطولة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بدوري المجموعات لمنافسات الكاتا سيدات، ثم منافسات الكوميتيه بدوري المجموعات في تمام الساعة 10.30 صباحا ويتبعها منافسات دور ربع النهائي في تمام الساعة 6.15 مساء وينطلق دور نصف النهائي للكوميتيه في موازين -60 كجم رجال، و -67 كجم رجال، -75 كجم رجال، و -50 كجم سيدات، و -55 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء علي أن تنتهي منافسات اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء.

وبعد انتهاء التسجيل والميزان أمس الخميس، انطلقت البطولة بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 58 دولة، وتضم مصر أكبر عدد لاعبين بمشاركة أكثر من 50 لاعب، يليها ايطاليا التي تشارك ب 30 لاعب، وتركيا ب 24 لاعب

آية هشام الدورى العالمى البريمييرليج هونج كونج بريميرليج

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