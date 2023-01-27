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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم المنيا: بدء تحديد التقدير لطلاب الشهادة الإعدادية غدا

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالمنيا خلال الاجتماع

أكد المهندس حمدى السيد وكيل وزارة التعليم بالمنيا ضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية أولا بأول، مشددا على ضرورة المراجعة الجيدة على عملية التقدير ورصد وجمع الدرجات بشكل دقيق حتى يحصل كل طالب حقه.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدة عبر الفيديو كونفرانس بحضور حمدى مصطفى وكيل المديرية ومحمد ابو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية مع  مديرى الإدارات التعليمية التسع وموجهى المواد الدراسية، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى.

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وأعلن وكيل وزارة التعليم بدء إجراء عملية تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية غدا السبت 28 يناير الجاري.

ووجه بضرورة مراعاة نماذج الإجابة والتقديرات وتوزيع الدرجات لصالح الطالب مع مراعاة الدقة والسرية في أثناء إجراء عملية التقدير لكراسات الإجابة في المواد وأثناء رصد الدرجات وتجميع ها مشيداً بالجهد المبذول أثناء فترة الامتحانات.

وتفقد وكيل الوزارة غرف الكنترول المخصصة لتجميع الأوراق والغرف الرئيسية لأعمال الكنترول. 
 

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