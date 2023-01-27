أسوان يتعادل مع طلائع الجيش 2-2 في الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش مع أسوان بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي أسوان محمد حمدي زكي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول وديلسون كاموني في الدقيقة 59.

أحرز هدفي طلائع الجيش محمود وادي من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول بينما سجل الثاني مصطفى الخواجة في الدقيقة في بداية الشوط الثاني.

رفع أسوان رصيده عند النقطة 19 في المركز التاسع، بينما رفع طلائع الجيش رصيده عند النقطة 16 في المركز الثاني عشر.