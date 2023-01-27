عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم يكشف أسباب حماسه لفيلم المطاريد

أحمد حاتم
أحمد حاتم

كشف الفنان أحمد حاتم عن الأسباب التي حمسته للتواجد في فيلم المطاريد الذي يعرض حاليا في السينمات.

وأعرب في البداية عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على العمل، وقال في تصريحات ل"صدى البلد": العمل مختلف وبه بعض التفاصيل الجديدة، وانا احب هذه النوعية من الأعمال الكوميدية، والاي لاتقدم كثيرا وانا احاول ان احافظ عليها.


وكان قد احتفل أبطال فيلم المطاريد بانطلاقه  مع الجمهور في السينما، وفاجأوهم بمجموعة من الهدايا الخاصة بالفيلم وسط حضور كبير من الناس لالتقاط صور معهم.

أوتوبيس في السينما | مفاجأة أبطال فيلم المطاريد للجمهور .. شاهد

أتوبيس الأبطال.. المطاريد في جميع سينمات مصر بحضور نجومه

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل. والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار.


ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم وإياد نصّار وتارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

 

حسن مالك محمود حافظ احمد حاتم محمود الليثي كرة القدم صلاح الجهيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

شوية مجاملات | رسالة غاضبة من خالد الغندور .. شاهد

موضوعات متعلقة

وش القفص غدا بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

عذبني عذب.. محمود الليثي ينتظر طرح أحدث أغانيه غدا

أوتوبيس في السينما | مفاجأة أبطال فيلم المطاريد للجمهور .. شاهد

أخبار الفن.. هيئة الترفيه تحتفي بطلال مداح بـ"صوت الأرض".. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

هيئة الترفيه تحتفي بطلال مداح بـ"صوت الأرض"

مروّجة لفيلم «أنا لحبيبي».. ياسمين رئيس تنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

بيت في القدس يشارك بمهرجان روتردام السينمائي الدولي

بكيت كثيرا.. بطلة مسلسل الثمن: خسرت أمي بسبب السرطان وعملت المستحيل لتعيش

ترشيحاتنا

اشتريها بـ 12 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة للمشاوير القريبة

طرح هاتف Realme 10 Pro 5G بالتعاون مع Coca-Cola .. شاهد الإعلان

احترس من أكلها.. أطعمة يجب تجنبها لمرضى السكر

الأمم المتحدة تدعو لجمع نصف مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين

بشأن حالات الإعدام .. العفو الدولية توجه طلبا عاجلا لـ إيران

الكارثة تقترب .. تحذيرات أمريكية عاجلة من اندلاع حرب عالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يرها أحد| اكتشاف ورقة غامضة من كتاب الموتى .. ماذا سطّر الفراعنة؟

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

زى المحلات .. طريقة عمل الطعمية

طريقة عمل سمان مشوي بالخضار بأسهل الخطوات

فيديو

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

دقيق وسكر وأرز.. ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية مخبأة في مخازن

اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا.. الفنانة منى فاروق خرجت عن صمتها

كشف موهبته الغنائية بالدوم.. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ