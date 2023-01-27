أحمد حاتم يكشف أسباب حماسه لفيلم المطاريد

كشف الفنان أحمد حاتم عن الأسباب التي حمسته للتواجد في فيلم المطاريد الذي يعرض حاليا في السينمات.

وأعرب في البداية عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على العمل، وقال في تصريحات ل"صدى البلد": العمل مختلف وبه بعض التفاصيل الجديدة، وانا احب هذه النوعية من الأعمال الكوميدية، والاي لاتقدم كثيرا وانا احاول ان احافظ عليها.



وكان قد احتفل أبطال فيلم المطاريد بانطلاقه مع الجمهور في السينما، وفاجأوهم بمجموعة من الهدايا الخاصة بالفيلم وسط حضور كبير من الناس لالتقاط صور معهم.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل. والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار.



ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم وإياد نصّار وتارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.