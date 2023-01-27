فتح كوبري أحمد فخرى مع طريق النصر بمدينة نصر .. صور

أفاد مصدر أمني بأنه تم إعادة تشغيل كوبرى أحمد فخرى مع طريق النصر بمدينة نصر بعد إنتهاء الهيئة الهندسية من أعمال الصيانة والإصلاح .

وأوضح المصدر بأن المنطقة المحيطة أصبحت تشهد سيولة مرورية بعد ان تم فتح الكوبري ، وذلك بعد تضرر الكوبري نتيجة حريق خط الغاز أسفل الكوبري الذي أدى إلى حدوث تلفيات جسيمة به.

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق امام عمارات رامو في شارع أحمد فخري اسفل كوبري بمدينة نصر .

على الفور تم توجيه ٦ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ وتم محاصرة النيران بعد أن دمرت سيارة نقل وتفحم جزء من الكوبري، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ حتي الانتهاء من التعامل مع النيران .