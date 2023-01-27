مصر تخسر من ألمانيا 34-35 بمونديال اليد بعد مباراة ماراثونية

انتزع المنتخب الألماني لرجال كرة اليد، الفوز من نظيره المصري والذي يقوده فنيا الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو بنتيجة 35-34، بعد مباراة ماراثونية في لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن ببطولة العالم رقم 28 والمقامة ببولندا والسويد خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وشهد اللقاء الذي أقيم على الصالة الكبرى بالعاصمة السويدية "ستوكهولم"، ندية كبيرة بين المنتخبين حيث تقدم منتخب الماكينات الألمانية مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 17-14، قبل أن يعزز تقدمه مع بداية أحداث الشوط الثاني واتسع الفارق لسبعة أهداف قبل نهاية أحداث اللقاء بثمانية عشر دقيقة قبل أن يعود الفراعنة للمباراة بفضل تألق يحيى الدرع وتصديات كريم هنداوي لينتهي اللقاء بالتعادل 30-30.

ولجأ المنتخبان للوقت الإضافي الذي انتهت أحداث شوطه الأول بالتعادل 33-33، قبل أن ينتزع المنتخب الألماني الفوز مع نهاية الشوط الإضافي الثاني.

وينتظر أبناء النيل الخاسر من المواجهة التي تجمع بين منتخبي المجر والنرويج للعب على المركزين السابع والثامن.

وكان أبناء النيل قد خسروا أمام المنتخب السويدي في ربع النهائي بنتيجة 26-22، فيما خسرت ألمانيا من فرنسا بنتيجة 35-28.