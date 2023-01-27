تعرف على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثالث أيامه.. غدًا

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ54، غدًا السبت، ثالث أيامه، مجموعة من الفعاليات الثقافية، والفنية المختلفة، بقاعاته المتنوعة، وسط إقبال جماهيري كبير، تتوع الفعاليات مابين ندوات متخصصة في مجالات الأدب والتراث وغيرها، إلى جانب أمسيات شعرية، ولقاءات مع شخصية ثقافية، وفكرية، وشخصيات عامة، يُشارك ‏فيها كوكبة متميزة من رواد الثقافة والفنون من مصر والوطن ‏العربي.‏

القاعة الرئيسية قاعة "صلاح جاهين":

تبدأ الندوة الأولى ضمن محور أصوات، في الساعة: ١٢ ظهراً، تحت عنوان "من النسوي العربي"، تشارك فيها، شهد الراوي (العراق)- ليلى المطوع (البحرين) مريم الساعدي (الإمارات) - رشا سمير، وتديرها: ريهام إبراهيم، وفي الساعة: ٢ ظهرا ضمن محور "شخصينا المعرض"، تقام ندورة بعنوان "الأسطورة والتراث الشعبي في أدب كامل كيلاني"، يشارك فيها: عبده الزراع - محمد سيد عبد التواب منتصر ثابت، ويديرها: إبراهيم حنفي.

وضمن المحور الرئيسي، في الساعة ٤ عصرا، تقام ندوة "نحن والصناعات الثقافية"، يشارك فيها: أدهم نديم - محمد رشاد - منی زکریا - هشام سلیمان، يديرها: محمد عبد الدايم.

وتختتم القاعة فعالياته في هذا اليوم ، بمحور "لقاء مع"، في الساعة : ٦ مساءً، باستضافة الدكتورة ريم بهجت، ويدير اللقاء: مصطفى المنشاوي.

القاعة الدولية:

في الساعة ١٢ ظهرا، ضمن محور شراكات محلية إقليمية، "معايير ترشيح الكتب للجوائز المخصصة لكتب الأطفال" بمشاركة سماح أبو بكر عزت - لينا كيلاني يديرها أحمد عبد المنعم.

وفي الساعة 1 ظهرا، ضمن محور ضيف الشرف، "الأردن تاريخ وحضارة عبر التاريخ، خلال مائة عام من التأسيس، التنمية الثقافية، رواد الفكر والثقافة"، بمشاركة زيدان كفافي - صلاح جرار - مهند مبيضين - سمير قطامي.

وفي الساعة ٤ عصرا، ضمن محور شراكات محلية إقليمية، "آفاق الترجمة إلى العربية"، بمشاركة بارتينا شاتز جيورجي (اليونان) - دينا رول (النرويج) دانييل لفانتي بال (المجر)، تديرها فاتيما عباس.

أما في الساعة: ٦ مساء، بمحور المشاركات الدولية، "كتابات دبلوماسية"، بمشاركة أحمد أبو الغيط - عمرو موسى- محمد توفيق مصطفى الفقي - نبيل فهمي، يديرها: عمرو الجويلي.

الصالون الثقافي:

في الساعة: ١٢ ظهرا، ضمن محور ندوات متخصصة تقام ندوة "دور المرأة في تشكيل الوعي الثقافي والأخلاقي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للدكتور سعد الدين هلالي، ويديرها: أحمد سالم.

وفي الساعة: ٢ ظهرا ضمن كاتب ومشروع، تقام ندوة "الدكتور صلاح فضل.. جهوده النقدية بين النظرية والتطبيق"، بمشاركة بروين حبيب (البحرين) - رضا عطية - علي بن تميم (الإمارات) منى طلبة - وائل فاروق، ويديرها: أحمد مجاهد.

وضمن محور كتاب وتجارب، في الساعة ٤ عصرا، تقام ندوة "إبداعات نسوية"، بمشاركة داليا عبيد - دينا طه - روی نبیل - هند سالم، وتديرها هالة صفوت كمال.

وضمن محور مئويات، في الساعة: ٦ مساءً، يتم الاحتفاء بمئوية وفاة الفنان سيد درويش، بمشاركة أشرف عزب حنان أبو المجد السيد إبراهيم - محمد درويش البحر، وتديرها: مروة الشريف.

قاعة فكر وإبداع:

ضمن محور "كاتب وكتاب"، في الساعة: ١٢ ظهرا، تقام ندوة "وثائق ومدونات لجنة جمع تراث رواد المسرح الغنائي"، بمشاركة أحمد الحناوي - رشا طموم - محمد شبانة - محمد عبد الحافظ ناصف، ويديرها خلف الميري، وفي الساعة: ٢ ظهرا، تقام ندوة "أسئلة المنهج النقدي" تأليف: مجدي يوسف، بمشاركة محمد أبو الغار - مصطفى كامل السيد، ويديرها ماجد يوسف.

وضمن محور ملتقى الإبداع، في الساعة ٤ عصرا، تقام ندوة "بخفة عصفور"، تأليف: كرم الصباغ، بمشاركة طارق جادو - عيد عبد الحليم، ويديرها : محمد فايز حجازي، وفي الساعة: ٦ مساءً، تقام ندوة "عصور دانیال"، تأليف: أحمد عبد اللطيف، بمشاركة سهير المصادفة - عزوز إسماعيل سهير، ويديرها: علي عطا.

قاعة الشعر:

ضمن محور صناع المحتوى، في الساعة: ١٢ ظهرا، لقاء مع إسلام وهبان، (مكتبة وهبان)، وفي الساعة: ٣ عصرا، ضمن محور الأمسية الشعرية الأولى، تستضيف الشعراء: إبراهيم أبو فايد -السواركة - حامد عبد المعز - خالد بوعلام رحاب لطفي - سيد العقيلي - عبدالقادر طريف العجني عرفة الفردي - فضل محمد إبراهيم - فيصل الموصلي کامل الماوي - مفتاح بولقرع، ويقدمها: أبو الفتوح البرعصي.

وفي الأمسية الشعرية الثانية، الساعة: ٦ مساءً، يحل الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ضيفًا، ويقدمها : سامح محجوب.

فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية، ضمن برنامج النشاط الفني، إلى جانب الفعاليات التي تقدم ضمن برنامج نشاط الطفل.