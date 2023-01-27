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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص بالاختناق في دير مواس

مصرع واصابة 4 أشخاص
مصرع واصابة 4 أشخاص بديرمواس

لقى طفل مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بالاختناق إثر تسرب غاز البوتاجاز داخل منزل بمدينة ديرمواس جنوب المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس تتضمن حدوث تسرب غاز بوتاجاز بمنزل مما أسفر عن مصرع طفل إصابة 3 أشخاص آخرين. 

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بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم فصل جميع المرافق عن المنزل وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين تسرب غاز البوتاجاز بمنزل  بمدينة ديرمواس، مما أسفر عن  مصرع آدم. ع. ع وإصابة عصام. ع. ع 32 عاما وسلمى. ع 3 سنوات  ونيرة. ص. ع 24 عاما.

تم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفي ديرمواس المركزي لتلقي العلاج حيث جرى وضعهم تحت الملاحظة لاصابتهم بالاختناق ونُقلت الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت
التحقيق. 

المنيا جنوب المنيا غرفة عمليات النجدة مركز شرطة ديرمواس الاجهزة

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