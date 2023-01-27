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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد اللقطات الأولى لإطلاق النار في القدس .. ومقتل 10 إسرائيليين

مقتل 10 إسرائيليين
مقتل 10 إسرائيليين في هجوم مسلح

قتل 10 إسرائيليين مساء اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار كبيرة في كنيس يهودي في مستوطنة نفيه يعقوب شرقي مدينة القدس.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن 10 إسرائيليين قتلوا في العملية، وأصيب العشرات في هجوم مسلح نفذه مسلحين فلسطينيين في الكنيس ونقاط أخرى.

وأوضحت أن على ما يبدو فإن أحد منفذي العملية استشهد في العملية، فيما تجري أعمال مطاردة وبحث عن المنفذين الآخرين.

وأشارت إلى أن المنفذين ترجلوا من سيارة بيضاء وبدأوا بإطلاق النار عند مدخل الكنيس مما أوقعوا إصابات خطيرة للغاية، وعدد القتلى مرشح للزيادة.

أفادت "القناة 14" العبرية بأن 3 من المصابين في عملية إطلاق النار في القدس حالتهم خطيرة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن مسلحين على الأقل نفذا عملية إطلاق النار في حي نيفي.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية انتشرت بكثافة في منطقة النبي يعقوب وبيت حنينا.

وذكر الإعلام العبري أن عملية القدس هي الهجوم الأكثر دموية مقارنة بالعمليات السابقة.

 

 

 

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