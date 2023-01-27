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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائب "العربي للدراسات": العلاقات المصرية – الأذربيجانية متميزة وتاريخية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن العلاقات المصرية – الأذربيجانية متميزة للغاية ووطيدة على مدار التاريخ، مشيدا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أذربيجان بعد زيارته الناجحة إلى الهند.

وأضاف الدكتور مختار غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أذربيجان دولة متطورة زراعيا ومنتجة للنفط والغاز، لافتا إلى أن مصر إحدى الدول الرائدة في هذا النطاق ومن الأهمية تعزيز العلاقات مع الدولة المنتجة لهذه السلعة.  

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السيسي يجتمع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، زيارات الرئيس السيسي إلى الدولة الخارجية تستهدف الشكل الاستثماري، في ظل الصراع الروسي الأمريكي الغربي وانعكاسه على جميع دول العالم، بالإضافة إلى الاستقطاب الإقليمي.

 


 

الأذربيجانية العلاقات المصرية – الأذربيجانية الدكتور مختار غباشي الرئيس السيسي الصراع الروسي الأمريكي

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