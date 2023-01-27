عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني .. شاهد

خطوبة حسن شاكوش
خطوبة حسن شاكوش

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته مساء اليوم الجمعة 27 يناير، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني. 

ونشر المطرب عمر كمال، صورة له من حفل خطوبة حسن شاكوش -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- وعلق قائلًا: «مبروك يا شاكوش مصر». 

خطوبة حسن شاكوش

حسن شاكوش والعمل مع هيفاء وهبي 

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

وأعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.

 

حسن شاكوش وأحدث أغانية

وكان آخر أعمال شاكوش هى أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

 

حسن شاكوش اعمال حسن شاكوش خطوبة حسن شاكوش أغاني حسن شاكوش عمر كمال المطرب عمر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

فعل وقح.. تعليق روسي شديد اللهجة على حرق المصحف الشريف

بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

مفاجأة مدوية| حظر السجائر الإلكترونية داخل الأماكن العامة.. تفاصيل

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

موضوعات متعلقة

حزني حزنك.. جورج وسوف يوجه كلمات مؤثرة لـ تركي آل الشيخ

منع حفل الأوركسترا الإيطالي.. نقابة المهن الموسيقية: مش سلطتنا.. ودفع الرسوم مشروط

من أهم مشروعاتي.. عمرو سعد يستعد لفيلم سينمائي عن الزعيم عادل إمام

ذكرى رحيل المعلم سلطان.. قصة تعرض محمود إسماعيل للتهديد بسبب فيلم سمارة

في ذكرى ميلاده.. قصة وفاة هشام سليم بسبب سرطان الرئة

ليلة صوت الأرض.. نفاد تذاكر حفل الاحتفاء بـ طلال مداح

أخبار الفن| أحمد فهمي يقبل يد صلاح عبدالله.. ذكرى سعاد حسني

حرائق بيوت النجوم.. جواهر أحدث المتضررين.. وإخماد حريق فيلا عفاف شعيب

ترشيحاتنا

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

وفاة إمام على باب المسجد قبل خطبة الجمعة في الشرقية

92 مليون يورو .. الرئيس الأوكراني يعلن عن حزمة مساعدات جديدة من بلجيكا

بعد اقتحام مخيم جنين.. دعوة عاجلة من فرنسا إلى إسرائيل وفلسطين

حسن شاكوش يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني .. شاهد

حسام موافى: تليف الكبد أحد مضاعفات الإصابة بفيروس سي و بي والبلهارسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان مكشوف.. هنا شيحة تثير ضجة بإطلالة جديدة

قبل 3 سنوات.. خطوة بسيطة تكشف إصابتك بمرض الزهايمر

احترس من أكلها.. أطعمة يجب تجنبها لمرضى السكر

لم يرها أحد| اكتشاف ورقة غامضة من كتاب الموتى .. ماذا سطّر الفراعنة؟

فيديو

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

دقيق وسكر وأرز.. ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية مخبأة في مخازن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ