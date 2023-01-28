عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لايقة عليا.. المطربة جنات تكشف كواليس أغنية يا بختي بيه.. فيديو

جنات
جنات

كشفت المطربة جنات، كواليس أغنيتها الجديدة «يا بختي بيه»، التي قامت بتقديمها مؤخرًا للجمهور، بالإضافة إلى الكشف عن السبب الرئيسي لاختيار الاسم للأغنية.

وأضافت المطربة جنات  خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،  تقديم شيرين سليمان أن أغنية « يا بختي بيه» من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت وتوزيع محمد مجدي، كما أنها أول مرة تغني هذه النوعية من الأغاني.

الأغنية الدرامية

وأوضحت جنات أن أغنية «يا بختي بيه» حست أنها راكبة عليا ولايقة كمان، كمان أن سر اختيار اسم الأغنية يعود بسبب ترديد المقربين لها نفس الاسم لتتفائل بيه، لذا وافقت عليه.

وأردفت أن الأغنية الدرامية تختلف عن الأغنية العادية، كما أن الفنانين علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح أفضل من غنوا تترات المسلسلات.

مدحت صالح قناة صدي البلد آخر أعمال جنات اخبار جنات اغاني جنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وفاة الفقيه القانوني محمد نور فرحات.. وتشييع الجثمان غداً الأحد

رد فلسطيني موجع انتقاما لضحايا مخيم جنين.. القصة الكاملة لعملية القدس

محمد رشاد: لا توجد قاعدة بيانات عن صناعة النشر بالعالم العربي.. فيديو

الأهلي في الصدارة بفارق كبير.. ترتيب الدوري المصري

بشرى سارة.. الإفراج عن ملايين الأطنان من الأعلاف|موعد انخفاض أسعار الدواجن

حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج

ملك بريطانيا يطرد أخيه الأمير أندرو من القصر

مصري مغترب ينقذ حياة سيدة كويتية وبناتها.. ما القصة؟

فيديو

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ