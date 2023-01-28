لايقة عليا.. المطربة جنات تكشف كواليس أغنية يا بختي بيه.. فيديو

كشفت المطربة جنات، كواليس أغنيتها الجديدة «يا بختي بيه»، التي قامت بتقديمها مؤخرًا للجمهور، بالإضافة إلى الكشف عن السبب الرئيسي لاختيار الاسم للأغنية.

وأضافت المطربة جنات خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان أن أغنية « يا بختي بيه» من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت وتوزيع محمد مجدي، كما أنها أول مرة تغني هذه النوعية من الأغاني.

الأغنية الدرامية

وأوضحت جنات أن أغنية «يا بختي بيه» حست أنها راكبة عليا ولايقة كمان، كمان أن سر اختيار اسم الأغنية يعود بسبب ترديد المقربين لها نفس الاسم لتتفائل بيه، لذا وافقت عليه.

وأردفت أن الأغنية الدرامية تختلف عن الأغنية العادية، كما أن الفنانين علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح أفضل من غنوا تترات المسلسلات.