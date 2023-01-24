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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل جنات على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية

جنات
جنات

تحيى المطربة جنات حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 16 فبراير المقبل، تزامنًا مع موسم عيد الحب، وتغنى جنات خلال الحفل تحت قيادة المايسترو حمادة الموجي، وتقدم باقة من أفضل أغانيها التي اشتهرت بها منها الدرامية والرومانسية  مثل "اللي بيني وبينك ورايقة وبرد الوجدة وغيرها من الأغاني". 

وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التى طرحتها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.

وتألقت النجمة جنات بحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 الذي أقيم على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية في نوفمبر الماضي، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها: الطفلة البريئة ومسا الجمال وعلى فكرة واسمع كلامي وأكتر من سنة وخيط ضعيف واوعى والبادي أظلم واللي بيني وبينك، كما قدمت أغاني من زمن الفن الجميل، منها: غاب القمر لشادية وبلاش تفارق لوردة.

وكان  آخر البومات جنات الغنائية بعنوان "أنا في انتظارك" وضم 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

جنات المطربة جنات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

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