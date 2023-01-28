احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، تبحث منظمة أمريكية شهيرة تعرف باسم Sleep Junkie عن 5 موظفين لاختبار العديد من أنواع الجبن المختلفة كل أسبوع ثم تسجيل أحلامهم وكوابيسهم.

يعتقد الخبراء في المنظمة أنه قد يكون هناك علاقة بين الجبن ونشاط الدماغ الليلي، وهم على استعداد لدفع 1000 دولار للمشاركين في دراسة النوم بعد تناول الجبن.

ما هو تأثير تناول الجبن قبل النوم؟

وفقًا للوصف الوظيفي الرسمي من Sleep Junkie فإنهم يغطون جميع تكاليف الجبن، وسيصبح المتقدمين للوظيفة مختبرين رسميين للجبن، يقدمون ملاحظات صادقة حول كيفية تأثير تناولها على النوم.

إذا تم الاختيار، فسيتعين على المرء تسجيل جودة نومه عبر متتبع النوم، ولكن أيضًا تقديم تقييم مكتوب لجودة النوم ومستويات الطاقة على مدار الأسبوع وأي ملاحظات حول الأحلام والكوابيس.

تبدأ دراسة نوم الجبن الغريبة والمثيرة للاهتمام في مارس وتستمر لمدة 3 أشهر، مقابل راتب 1000 دولار، ويستطيع الراغب التقدم عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة