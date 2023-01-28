عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

وظيفة ب1000 دولار
وظيفة ب1000 دولار

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، تبحث منظمة أمريكية شهيرة تعرف باسم Sleep Junkie عن 5 موظفين لاختبار العديد من أنواع الجبن المختلفة كل أسبوع ثم تسجيل أحلامهم وكوابيسهم.

يعتقد الخبراء في المنظمة أنه قد يكون هناك علاقة بين الجبن ونشاط الدماغ الليلي، وهم على استعداد لدفع 1000 دولار للمشاركين في دراسة النوم بعد تناول الجبن.

 

ما هو تأثير تناول الجبن قبل النوم؟

وفقًا للوصف الوظيفي الرسمي من Sleep Junkie فإنهم يغطون جميع تكاليف الجبن، وسيصبح المتقدمين للوظيفة مختبرين رسميين للجبن، يقدمون ملاحظات صادقة حول كيفية تأثير تناولها على النوم.

إذا تم الاختيار، فسيتعين على المرء تسجيل جودة نومه عبر متتبع النوم، ولكن أيضًا تقديم تقييم مكتوب لجودة النوم ومستويات الطاقة على مدار الأسبوع وأي ملاحظات حول الأحلام والكوابيس.

تبدأ دراسة نوم الجبن الغريبة والمثيرة للاهتمام في مارس وتستمر لمدة 3 أشهر، مقابل راتب 1000 دولار، ويستطيع الراغب التقدم عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة

 

سعر الدولار اليوم وظيفة وظائف النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

موضوعات متعلقة

سلام يا جدي.. رسائل وداع جمهور الزمالك لـ فيريرا|شاهد

تشبه المركبة.. شاهد سيارة هندية تعمل بالطاقة البشرية |فيديو

كيم كارداشيان تدرس للطلاب في جامعة هارفارد.. وهجوم حاد عليها

دراسة تحذر: باطن الأرض يتوقف عن الدوران ويعكس اتجاهه فجأة

قبل اختراعه.. جريدة قديمة تعرض الهاتف المحمول منذ 60 عاما

بداية من الخميس.. المفوضية الأوروبية تسمح بتناول الحشرات

تحت السلم.. شاهد طريقة تصنيع شعرية سريعة التحضير بالهند.. لن تتناوله أبدا

كشافات متوهجة.. اكتشاف قناديل بحر مضيئة ونادرة في أعماق المحيط

ترشيحاتنا

يقود سيارته ويلتقط السيلفي مع السعوديين..السوشيال ميديا تشتعل بسبب الأمير محمد بن سلمان|شاهد

بفرمان من أسامة نبيه.. عودة فتوح وعبدالله جمعة في الزمالك

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

حقيقة انخفاض سعر الدولار لـ 26 جنيها..التفاصيل كاملة |فيديو

انخفاض الدولار وتراجع الذهب.. تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش.. والأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم| أخبار التوك شو

4 أمور تجنبك شر ما يفزعك في النوم .. لا تهملها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

أسانسير الموت.. لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب| فيديو مرعب

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ