يقود سيارته ويلتقط السيلفي مع السعوديين..السوشيال ميديا تشتعل بسبب الأمير محمد بن سلمان|شاهد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما تداول روادها لقطات مصورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يقود سيارته في الشارع وسط فرحة السعوديين برؤيته وهو يلتقط السيلفي معه.

ترحيب هائل

واستقبل السعوديون الأمير بن سلمان في الشارع بكلمات ترحيبية مثل "حي هالشوف يابوسلمان يشهد الله كم نحبك ونسعد فيك"، فيما التقط آخرون صورًا تذكارية مع ولي العهد خلال زيارته لمنطقة العلا.

وبحسب قناة "العربية"، حرص موظفوا أحد المطاعم التي دخلها الأمير محمد بن سلمان على التقاط الصور التذكارية مع ولي العهد ، كما سأله أحدهم عن رأيه في الطعام ليرد بقوله : " ممتاز".

وأظهرت مقاطع فيديو حفاوة وترحيب المواطنين والمتواجدين بالعلا بولي العهد.

ووثق مواطن أثناء جلوسه بمطعم في العلا لحظة دخول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث قال: "حي هالشوف أبو سلمان" كما ردد مواطنون "حياك الله".

وتداول رواد موقع تويتر في السعودية لقطات الفيديو التي وثقت جولة الأمير محمد بن سلمان في منطقة العلا تحت هاشتاج #ولي _العهد وتم الحديث حول تفاصيل ظهور في العلا والجاكيت الذي كان يرتديه.