ماذا قال مايك بومبيو عن الأمير محمد بن سلمان في كتابه الجديد؟

وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في كتابه الذي أثار ضجة واسعة والذي أصدره بعنوان "لا تعط أي بوصة - القتال من أجل أمريكا التي أحب"، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه شخصية تاريخية.

وفي الكتاب، أوضح بومبيو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رجل إصلاحي وأنه "سيثبت أنه أحد أهم قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق على المسرح العالمي".

وأشار بومبيو إلى زيارته للرياض، في أكتوبر 2018، وقال في كتابه إن "ما جعل الإعلام أكثر جنونًا من نباتي في مسلخ لحوم علاقتنا مع السعودية".

وحول تكليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب له بالذهاب إلى السعودية قال بومبيو "بطريقة ما، اعتقد أن الرئيس (ترامب) شعر بالحسد لأنني كنت الشخص الذي (أغاظ) (واشنطن بوست) و(نيويورك تايمز) وجبناء آخرين لا يملكون أي صلة مع الواقع".

سرقة أرشيف إيران النووي

كما أشار بومبيو إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ساعدت عملاء الموساد على الفرار من إيران في فبراير 2018، بعد أن نجح هؤلاء العملاء في سرقة أرشيف إيران النووي السري من قلب طهران.

كما لفت في مقتطف من كتابه إلى واحدة من تفاعلات عدة مع مدير الموساد آنذاك يوسي كوهين، لكن دون إعطاء التاريخ الدقيق.

وقال: "أثناء نزولي من الطائرة بعد عودتي من زيارة إلى عاصمة أوروبية، تلقيت اتصالاً من كوهين فعدت إلى داخلها لتلقي الاتصال، إذ إن الطائرة مجهزة بمعدات اتصالات مناسبة لإجراء محادثة سرية مع مسؤول إسرائيلي".

فيما وصف بومبيو الصوت على الطرف الآخر من الهاتف بـ"الهادئ والجاد".

ثم أضاف: "قال لي كوهين، مايك كان لدينا فريق أكمل للتو مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعض منهم.. هل يمكنني الحصول على مساعدتك؟".