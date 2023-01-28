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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يشيد بدور ميدو في الإسماعيلي: يقوم بأعمال خارجة عن اختصاصه الفني

صدى البلد

أثنى محمد بركات على أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي بعد فوز الدراويش على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

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قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الإسماعيلي مُلتفين حول ميدو بشكل مميز، وهناك ثقة كبيرة من جماهير الإسماعيلي في ميدو، ويعلمون مدى اجتهاده في الكثير من الأمور الخارجة عن دوره كمدير فني". 


أضاف: "المدرب الشاطر الذي يعلم جيدا كيف يقوم بالتفاف اللاعبين حوله وميدو فعل ذلك مع الإسماعيلي". 


وواصل: "ثقة ميدو في اللاعبين أظهرت الأداء المميز ضد فريق الداخلية خلال مواجهة اليوم". 


واختتم حديثه قائلا: "لا يوجد لاعب كبير أو صغير في الإسماعيلي والفريق لا يتأثر بالغيابات". 

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