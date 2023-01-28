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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر أهم المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال 2022.. بالأرقام

صدى البلد

استحوذت الدول العربية على 50% من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الـ 11 شهرا “ يناير - فبراير ” من 2022  

وأضاف تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه  بلغت صادرات مصر من الصناعات الغذائية المصرية للدول العربية  لتحتل المرتبة  الاولى  2,067 دولار 2022 في مقابل 2,226 مليار دولار خلال  2021، بتراجع نحو 159 مليون دولار، بنسبة 7%.

وحلت  دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية  بنسبة 20% من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية  لتحقق 829 مليون دولار في مقابل 634 مليون دولار بتراجع 34%، تليها  الدول الأفريقية غير العربية  لتسجل 300 مليون دولار خلال  2022 في مقابل 404 ملايين دولار 2021 ،  بنسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 26%، لتمثل 7,3% من إجمالي الصادرات.

ونمت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 277 مليون دولار خلال العام الماضي في مقابل 223 مليون دولار  بارتفاع 24%، لتمثل 6,7% من إجمالي الصادرات.

وسجلت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية لباقي المجموعات الدولية ارتفاعًا بنسبة 6% خلال  2022 لتصل إلى 651 مليون دولار في مقابل 616 مليون دولار، لتمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

الاتحاد الأوروبي صادرات مصر الدول العربية المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الصادرات الغذائية الولايات المتحدة الامريكية

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