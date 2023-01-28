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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2005 يواجه الإسماعيلي اليوم في بطولة الجمهورية

صدى البلد

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم السبت خارج ملعبه مع الإسماعيلي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين بالإسماعيلية، ضمن الجولة ١٨ من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٥» المباراة وفي رصيده ٣٨ نقطة، يحتل بهم صدارة الترتيب، حيث جمع نقاطه من الفوز في ١١ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١.

وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ١ - صفر، مسجلًا ٢٨ هدفًا مقابل ١٣ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٥ كلا من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال.

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ بطولة الجمهورية النادي الأهلي الاسماعيلي الاتحاد

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