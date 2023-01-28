قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام ومؤسسة راعي مصر بتنظيم قافلة سكانية شاملة بمجلس كوم القناطر بعزبة الطويل حيث تم خلال القافلة تقديم خدمات طبية لعدد 510 حالة بمختلف التخصصات وبقطاع الطب البيطري تم تطعيم 70 رأس ماشية ورش 120 أبقار و أغنام

تطعيم ورش 190 رأس ماشية خلال قافلة سكانية بالبحيرة

تطعيم ورش 190 رأس ماشية خلال قافلة سكانية بالبحيرة

تطعيم ورش 190 رأس ماشية خلال قافلة سكانية بالبحيرة

بالإضافة إلى توزيع 20 أسطوانة غاز بسعر المستودع و توفير سلع مدعمة وكذا تم استكتاب 14 دارس محو أمية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.