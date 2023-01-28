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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال والليثي وشيبة.. نجوم حفلات عيد الحب فى القاهرة

حمادة هلال وشيبة
حمادة هلال وشيبة والليثي

يستعد كل من حمادة هلال وأحمد شيبة ومحمود الليثي لإحياء حفل عيد الحب وذلك يوم 14 من شهر فبراير المقبل داخل أحد فنادق القاهرة.
ويأتي هذا الحفل ضمن خريطة حفلات موسم عيد الحب الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من المطربين وعلى رأسهم هاني شاكر وعلى الحجار.

 حمادة هلال يطرح أغنية صاحبي

وطرح الفنان حمادة هلال  أغنيته الجديدة صاحبي عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 الأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان حمادة هلال ومن توزيع هاني ربيع. 

وصور حمادة هلال أغنية صاحبي، على طريقة الفيديو كليب فى أمستردام خلال شهر أكتوبر الماضي قبل انشغاله بتصوير مسلسله الجديد.
 

الليثي يطرح أغنية  عذبني عذب

وينتظر المطرب الشعبي محمود الليثي، طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم عذبني عذب، اليوم السبت 28 يناير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-عن برومو أغنية محمود الليثي، الجديدة عذبني عذب، مشيرة إلى طرحها اليوم السبت.

 

شيبة يصور كليب جديد

أما المطرب أحمد شيبة فقد انتهى مؤخرا من تصوير كليب جديد مع عصام كاريكا والشاعر هشام الجخ

 وعلى جانب اخر كان المطرب أحمد شيبه، أكد عدم اعتراضه على الراب أو هجومه على مطربي الراب لكنه لا يستطيع أن يغنى بطريقة الراب، قائلا: "أنا مش ضد الراب ولكن مطربو الراب لهم طريقة بيغنوا بها وهما حبايبي ولكن مش بعرف اغني بالطريقة بتاعتهم ومرتبط بالمزيكا والموال".

حمادة هلال أحمد شيبة محمود الليثي حفل عيد الحب

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