قطاع الجلود يبحث سبلا جديدة لزيادة التعاون المصري العربي

كشف محمد مهران رئيس المكتب الاقليمي للإتحاد العربي للجلود وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة رئيس شعبة الجلود، عن أهمية معرض المصنوعات الجلدية الذي أقيم بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة وينتهي اليوم السبت ومردوده الايجابي علي الصناعة المحلية والصادرات المصرية في الفترة القادمة.



وقال" مهران" في بيان له إن أكثر من 89 شركة متخصصة في المصنوعات الجلدية مصرية وعربية شاركت في المعرض الذي تم تنظيمه بالتعاون بين الاتحاد العربي للصناعات الجلدية وغرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطي.



ولفت "مهران" الي ان هذا المعرض ياتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التعاون المصري العربي في هذا المجال حيث تم خلال المعرض عقد لقاءات ثنائية لبحث سبل جديدة للترابط التجاري والصناعي العربي وخطوة مهمة لتعميق الدور الوطني العربي علي ارض الكنانة مصر العروبة .

الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد افتتحت، فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته السابعة عشر، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود بالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض، وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وتستمر فعالياته حتى 28 يناير الجاري والذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فى صناعة وتكنولوجيا الجلود، حيث شهد مشاركة ٧٥ شركة عارضة محلية ودولية و١٥٠ مشتريا عربيا و اجنبيا.

وأشاد المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بجودة وتنوع المنتجات المصرية في معرض القاهرة الدولي للجلود وأنها تضاهي المنتجات العالمية وتعطي فرصة للمشترين الأجانب الزائرين للمعرض لمعرفة آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر في مصر بداية من المواد الخام مروراً بمستلزمات الإنتاج وحتى المنتج النهائي من الأحذية والمنتجات الجلدية.

وأشار الى ان المعرض يفتح المجال لعقد شراكات بين الشركات المصرية والعربية لتطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا وكذا التعرف على أحدث التقنيات الجديدة في هذه الصناعة ومن ثم تعميق المنتج المحلي , وزيادة الصادرات المصرية .

وأضاف في هذا السياق أن المشاركة القوية للدول العربية في معرض القاهرة الدولي للجلود يساعد في زيادة التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول.

وأوضح عبد الكريم خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين على هامش الافتتاح أنه تيسيرا على صغار المستثمرين تم طرح ١٧ مجمع صناعي في ١٥ محافظة بمساحات من ٥٠ متر مربع وحتى ٨٠٠ متر مربع بنظام التمليك او الايجار وبتيسيرات كبيرة طبقا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلى.

وأوضح انه تيسيرا على المستثمرين الصناعيين ورفع الاعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وفي ضوء توجيهات دولة رئيس الوزراء تم اقرار تيسيرات غير مسبوقة من الهيئة للصناع حيث تم منح ٦ اشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل او خارج البرنامج الزمني للتنفيذ كما تقرر خصم ٥٠٪؜ من الغرامات المالية مع امكانية تقسيط المتبقي حتي ٣ سنوات او خصم ٧٥ ٪؜ من الغرامة عند الدفع الفوري ، وذلك بشرط الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال عام من التقدم للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.