نائب: جولة الرئيس فى القارة الآسيوية تهدف جذب الإستثمارات

قال النائب الدكتور عبد الله علي مبروك عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي لدولة اذربيجان تأتي ضمن جولته في القارة الآسيوية، مؤكدا أن هذه زيارات جاءت في التوقيت الصحيح والتي تهدف تطوير العلاقات وتعزيز الروابط بهدف تبادل الخبرات في شتى المجالات.

وأضاف مبروك، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الجولة تسهم بشكل كبير في ضخ المشروعات والاستثمارات وتعزيز القطاع الاقتصادي في الغذاء والزراعة والصناعة والصناعات المتطورة والطاقة والتكنولوجيا الحديثة، بما يخدم عوامل زيادة الدخل القومي.

وأشار عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة أذربيجان ثم إلي أرمينيا كأول رئيس مصري يزور الدولتين، تؤكد الحرص على تكوين صداقات جديدة وتحقيق المصالح المشتركة مع هذه الدول.

وأوضح النائب عبدالله مبروك، أن الأزمات العالمية خلقت حالة من التنافس والاستقطاب، والرغبة في تكوين تحالفات إقليمية لمواجهة الضغوط الاقتصادية بسبب الحرب الدائرة بين القوى الكبرى.