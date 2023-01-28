7 فئات .. خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة

توفر الحكومة مظلة تأمينية للعاملين سواء فى القطاع العام أو الخاص وأيضا التأمين على العمالة غير المنتظمة و يسعي الكثيرون إلي معرفة الخطوات والأوراق المطلوبة.

خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة

يمكن من خلال موقع التأمينات الإجتماعية التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة ومد الحماية التأمينية لهم .

يلزم علي المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة القيام بمجموعة من الخطوات من أجل الحصول على التأمين تتضمن الحصول علي النموذج رقم ( 1 ) من مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.

- تبدأ أولي خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة بتقديم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم ( 1 ) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.

- تحضير بعض المستندات والأوراق المطلوبة لذالك.

فئات العمالة غير المنتظمة

تشمل العمالة غير المنتظمة مجموعة من الفئات والتي حددها القانون وفقا لما يلي :-

- محفظو القرآن الكريم والمقرئين من بين فئات العمالة غير المنتظمة

- يدخل خدم المنازل ومن فى حكمهم ضمن فئات العمالة غير المنتظمة.

- ومن بين الفئات عمال التراحيل.

- ومن بين فئات العمالة غير المنتظمة العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين

- ويدخل أيضا العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن حيز فئات العمالة غير المنتظمة

- وتتضمن فئات العمالة غير المنتظمة ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- يدخل ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان وغيرهم.

المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة الغير منتظمة

- يجب على المؤمن عليهم من فئة العمالة الغير منتظمة القيام من أجل الحصول على التأمين إحضار صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- يلزم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- يجب تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- يلزم على المؤمن عليه تقديم صحيفة البيانات الأساسية، في حالة وجود مدد سابقة.

- ومن بين المستندات المطلوبة تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر.

- يلزم تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- من بين المستندات المطلوبه أيضا شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- يلزم تقديم بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.