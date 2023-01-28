عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم إقالته.. نتنياهو يستدعي رئيس حزب متطرف في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

أرييه درعي
أرييه درعي

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس حزب شاس الديني المتطرف أرييه درعي للمشاركة في الاجتماع الأمني للمجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر "الكابينت"، رغم إقالته من الحكومة.

ويعقد المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر "الكابينت" اجتماعًا اليوم السبت؛ لمناقشة قرارات اتخذتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقب العملية القدس التي اسفرت عن مقتل 7 مستوطنين.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في تصريح له عقب عملية القدس، إنه "بعد الاجتماع مع الأجهزة الأمنية اتخذنا قرارات فورية عقب العملية، إذ سنعرضها للمصادقة عليها في جلسة الكابينيت مساء السبت، وندعو المواطنين إلى عدم أخذ القانون لأياديهم".

وأضاف:" "هذه من أسوأ الهجمات التي شهدناها في السنوات الأخيرة، قلوبنا مع عائلات الجرحى والقتلى.

وأصدر وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف جالانت، مساء الجمعة، تعليماته بالاستعداد لاحتمال حدوث تطورات ميدانية أخرى وحماية المستوطنات.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: "سنتصرف بصرامة وبدون مساومة ضد منفذي هجوم القدس وسنصل إلى كل المتورطين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال وزير الداخلية والصحة في حكومته أرييه درعي، وذلك إذعانا لقرار أصدرته المحكمة العليا يقضي بذلك.

وكان أرييه درعي، الذي يتزعم حزب شاس الديني المتشدد، قد تم تعيينه وزيرا في الحكومة الائتلافية الجديدة بإسرائيل، وذلك رغم إدانته بالتهرب الضريبي في العام الماضي.

وقالت المحكمة العليا في إسرائيل إن إدانة درعي بالتهرب الضريبي، إضافة إلى إدانته بتلقي رشاوى في حقبة التسعينيات من القرن المنصرم، تجعل من تعيينه وزيرا قرارا "مجافيا للمنطق إلى أبعد الحدود".

نتنياهو إسرائيل بنيامين نتنياهو أرييه درعي رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

ترشيحاتنا

أحمد موسى: رويترز أكدت تراجع الدولار 6 جنيهات في هذا التوقيت

بعد إطلاق النار في أريحا.. جيش الاحتلال يغلق المدينة ويبحث عن المنفذ

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة بكتيبة ثالثة

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

متحدث الحكومة: الأسعار تنخفض تدريجيًا.. والدولار متوفر للمستوردين|فيديو

لا يسبب التهابات رئوية| لجنة مكافحة كورونا: متحور جديد في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج|بمذاق لا يقاوم

اليوم العالمي لـ الجذام.. كيفية التشخيص و العلاج

الإسرائيليون لصوص.. فضيحة جديدة لجنود الاحتلال يكشفها مقطع فيديو| شاهد

مرض معدي أحدها .. هذه الحالات تعاني من التبول المتكرر

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ