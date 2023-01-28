الجنرال المتقاعد المؤيد للغرب بافيل يكتسح انتخابات الرئاسة التشيكية

فاز قائد الجيش السابق والمسؤول الكبير في حلف شمال الأطلسي بيتر بافيل في الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك اليوم السبت بعد تعهده بإبقاء البلاد راسخة بقوة في الغرب وجسر الخلافات السياسية في المجتمع.

وفاز بافيل، وهو جنرال متقاعد يبلغ من العمر 61 عامًا، ترشح لمنصب الرئاسة للمرة الأولى، بنسبة 58.3٪ من الأصوات ، حيث أبلغت جميع الدوائر الانتخابية عن النتائج النهائية ، وهزم الملياردير السابق أندريه بابيس ، وهو قوة مهيمنة ولكنها مستقطبة في السياسة التشيكية.

نقل بافيل ، وهو ليبرالي اجتماعي كان قد خاض حملته الانتخابية كمستقل وحصل على دعم حكومة يمين الوسط ، رسالة وحدة عند مخاطبته أنصاره والصحفيين في مكان للحفلات الموسيقية في براغ يوم السبت حيث أظهرت النتائج أنه فاز.

وقال 'انتصرت قيم مثل الحقيقة والكرامة والاحترام والتواضع'.

'أنا مقتنع بأن هذه القيم مشتركة بين الغالبية العظمى منا ، الأمر يستحق أن نحاول جعلها جزءًا من حياتنا وإعادتها أيضًا إلى قلعة براغ وسياستنا'.

كما دعم بافيل بشكل كامل الدعم المستمر لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي.

لا يضطلع الرؤساء التشيكيون بالكثير من المهام اليومية ، لكنهم يختارون رؤساء الوزراء ورؤساء البنوك المركزية ، ولهم رأي في السياسة الخارجية ، وصناع رأي أقوياء ، ويمكنهم دفع الحكومة نحو السياسات.

وسيتولى بافيل منصبه في مارس ، ليحل محل ميلوس زيمان المنتهية ولايته ، وهو شخصية مثيرة للانقسام خلال فترتي ولايته على مدى العقد الماضي الذي دعم بابيس كخليفة له.

وكان زيمان قد دفع باتجاه توثيق العلاقات مع بكين وكذلك مع موسكو حتى غزت روسيا أوكرانيا ، وسيشكل انتخاب بافيل تحولًا حادًا.

وبلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة التي انتهت يوم السبت 70.2٪.

لن تصبح نتيجة الانتخابات رسمية إلا عند نشرها في مجلة قانونية يوم الثلاثاء ، لكن نتيجة الاستطلاع كانت واضحة يوم السبت.

هاجم بابيس ، 68 عامًا ، رجل الأعمال المقاتل الذي يرأس أكبر حزب معارض في البرلمان ، بافيل كمرشح للحكومة. لقد سعى لجذب الناخبين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار من خلال تعهده بدفع الحكومة لبذل المزيد لمساعدتهم.

وهنأ بابيس ورئيس الوزراء بيتر فيالا بافيل بفوزه. ظهرت رئيسة سلوفاكيا الليبرالية زوزانا كابوتوفا في مقر بافيل لتهنئته ، وهو دليل على مواقفها السياسية الوثيقة.

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بافيل على انتخابه على تويتر وقال إنه يتطلع إلى تعاون وثيق.

أيد بافيل إبقاء الدولة الواقعة في وسط أوروبا التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي العسكري ، كما يدعم استمرار مساعدة الحكومة لأوكرانيا.

إنه يؤيد تبني اليورو ، وهو موضوع حافظت عليه الحكومات المتعاقبة في الخلف ، ويدعم زواج المثليين والسياسات التقدمية الأخرى.

انضم بافيل ، وهو جندي محترف ، إلى الجيش في العهد الشيوعي ، وقد تم منحه صليبًا عسكريًا فرنسيًا لشجاعته أثناء حفظ السلام في يوغوسلافيا السابقة في التسعينيات ، ثم ترقى لاحقًا لقيادة هيئة الأركان العامة التشيكية وأصبح رئيسًا للجنة العسكرية لحلف الناتو لمدة ثلاث سنوات قبل ذلك. على التقاعد في 2018.

وقال عبد الله ديوب ، 60 عاما ، بعد التصويت في براغ يوم السبت 'لقد قمت بالتصويت للسيد بافيل لأنه رجل لائق ومعقول وأعتقد أن جيل الشباب لديه مستقبل معه'.

كان بابيس قد شن حملة بسبب مخاوف من انتشار الحرب في أوكرانيا ، وسعى إلى عرض التوسط في محادثات السلام بينما اقترح أن بافل ، كجندي سابق ، قد يجر التشيك إلى الحرب ، وهو ادعاء رفضه بافيل.