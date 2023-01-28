عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجنرال المتقاعد المؤيد للغرب بافيل يكتسح انتخابات الرئاسة التشيكية

بيتر بافيل
بيتر بافيل

فاز قائد الجيش السابق والمسؤول الكبير في حلف شمال الأطلسي بيتر بافيل في الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك اليوم السبت بعد تعهده بإبقاء البلاد راسخة بقوة في الغرب وجسر الخلافات السياسية في المجتمع.

وفاز بافيل، وهو جنرال متقاعد يبلغ من العمر 61 عامًا، ترشح لمنصب الرئاسة للمرة الأولى، بنسبة 58.3٪ من الأصوات ، حيث أبلغت جميع الدوائر الانتخابية عن النتائج النهائية ، وهزم الملياردير السابق أندريه بابيس ، وهو قوة مهيمنة ولكنها مستقطبة في السياسة التشيكية.

نقل بافيل ، وهو ليبرالي اجتماعي كان قد خاض حملته الانتخابية كمستقل وحصل على دعم حكومة يمين الوسط ، رسالة وحدة عند مخاطبته أنصاره والصحفيين في مكان للحفلات الموسيقية في براغ يوم السبت حيث أظهرت النتائج أنه فاز.

وقال 'انتصرت قيم مثل الحقيقة والكرامة والاحترام والتواضع'.

التشيك تختار رئيسا جديدًا اليوم وسط منافسة محتدمة من 8 مرشحين

'أنا مقتنع بأن هذه القيم مشتركة بين الغالبية العظمى منا ، الأمر يستحق أن نحاول جعلها جزءًا من حياتنا وإعادتها أيضًا إلى قلعة براغ وسياستنا'.

كما دعم بافيل بشكل كامل الدعم المستمر لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي.

لا يضطلع الرؤساء التشيكيون بالكثير من المهام اليومية ، لكنهم يختارون رؤساء الوزراء ورؤساء البنوك المركزية ، ولهم رأي في السياسة الخارجية ، وصناع رأي أقوياء ، ويمكنهم دفع الحكومة نحو السياسات.

وسيتولى بافيل منصبه في مارس ، ليحل محل ميلوس زيمان المنتهية ولايته ، وهو شخصية مثيرة للانقسام خلال فترتي ولايته على مدى العقد الماضي الذي دعم بابيس كخليفة له.

وكان زيمان قد دفع باتجاه توثيق العلاقات مع بكين وكذلك مع موسكو حتى غزت روسيا أوكرانيا ، وسيشكل انتخاب بافيل تحولًا حادًا.

وبلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة التي انتهت يوم السبت 70.2٪.

لن تصبح نتيجة الانتخابات رسمية إلا عند نشرها في مجلة قانونية يوم الثلاثاء ، لكن نتيجة الاستطلاع كانت واضحة يوم السبت.

هاجم بابيس ، 68 عامًا ، رجل الأعمال المقاتل الذي يرأس أكبر حزب معارض في البرلمان ، بافيل كمرشح للحكومة. لقد سعى لجذب الناخبين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار من خلال تعهده بدفع الحكومة لبذل المزيد لمساعدتهم.

وهنأ بابيس ورئيس الوزراء بيتر فيالا بافيل بفوزه. ظهرت رئيسة سلوفاكيا الليبرالية زوزانا كابوتوفا في مقر بافيل لتهنئته ، وهو دليل على مواقفها السياسية الوثيقة.

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بافيل على انتخابه على تويتر وقال إنه يتطلع إلى تعاون وثيق.

أيد بافيل إبقاء الدولة الواقعة في وسط أوروبا التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي العسكري ، كما يدعم استمرار مساعدة الحكومة لأوكرانيا.

إنه يؤيد تبني اليورو ، وهو موضوع حافظت عليه الحكومات المتعاقبة في الخلف ، ويدعم زواج المثليين والسياسات التقدمية الأخرى.

انضم بافيل ، وهو جندي محترف ، إلى الجيش في العهد الشيوعي ، وقد تم منحه صليبًا عسكريًا فرنسيًا لشجاعته أثناء حفظ السلام في يوغوسلافيا السابقة في التسعينيات ، ثم ترقى لاحقًا لقيادة هيئة الأركان العامة التشيكية وأصبح رئيسًا للجنة العسكرية لحلف الناتو لمدة ثلاث سنوات قبل ذلك. على التقاعد في 2018.

وقال عبد الله ديوب ، 60 عاما ، بعد التصويت في براغ يوم السبت 'لقد قمت بالتصويت للسيد بافيل لأنه رجل لائق ومعقول وأعتقد أن جيل الشباب لديه مستقبل معه'.

كان بابيس قد شن حملة بسبب مخاوف من انتشار الحرب في أوكرانيا ، وسعى إلى عرض التوسط في محادثات السلام بينما اقترح أن بافل ، كجندي سابق ، قد يجر التشيك إلى الحرب ، وهو ادعاء رفضه بافيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

موضوعات متعلقة

عملية إطلاق نار ثالثة في 24 ساعة .. ماذا يحدث جنوب أريحا

متخصصون من الوزارات | إجراء رسمي في اليابان لمحاربة الشائعات على السوشيال ميديا

عقب عملية القدس.. الإسرائيليون يلجأون للعلاج النفسي

إسماعيل هنية: السجون الإسرائيلية يديرها إرهابي.. وتصعيد غير مسبوق ضد الأسرى الفلسطينيين

نائب المستشار النمساوي السابق ينتقد قرار برلين منح الدبابات لكييف: خطير للغاية

جيش إثيوبيا يرفض تقارير الإعلام الغربي عن استمرار القتال في تيجراي

صحيفة إسبانية: أوكرانيا تطالب الحلفاء الدوليين بمنحها 24 طائرة مقاتلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسل المزيد من القوات إلى الضفة الغربية

ترشيحاتنا

شقيق ضحية الشرطة في كاليفورنيا: ضربوه حتى الموت واتمنى نفس المصير لقاتليه الخمسة

أحمد موسى: رويترز أكدت تراجع الدولار 6 جنيهات في هذا التوقيت

بعد إطلاق النار في أريحا.. جيش الاحتلال يغلق المدينة ويبحث عن المنفذ

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة بكتيبة ثالثة

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

متحدث الحكومة: الأسعار تنخفض تدريجيًا.. والدولار متوفر للمستوردين|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج|بمذاق لا يقاوم

اليوم العالمي لـ الجذام.. كيفية التشخيص و العلاج

الإسرائيليون لصوص.. فضيحة جديدة لجنود الاحتلال يكشفها مقطع فيديو| شاهد

مرض معدي أحدها .. هذه الحالات تعاني من التبول المتكرر

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ