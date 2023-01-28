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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الحكومة: الأسعار تنخفض تدريجيًا.. والدولار متوفر للمستوردين|فيديو

الدولار
الدولار

أكد السفير  نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يعطي صورة إيجابية جدًا.

وأكد “سعد” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن تثبت تصنيف مصر الائتماني يبعث برسالة مهمة للمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

خطة البنك المركزي 

وتابع متحدث الحكومة: "هناك صعوبات نعترف بها لكن خطة البنك المركزي والحكومة عالجت الاختلالات".

وأكد أنه تم حل مشكلة تراكم البضائع، ومازالت هناك سلع موجودة في الموانئ، تقدر بحوالى 4 مليارات لكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدًا في فترات ما قبل الأزمة.

وأضاف متحدث الحكومة، أن الإفراج عن البضائع سيساهم فى انخفاض الأسعار  تدريجيًا، إضافة إلى أن القطاع المصرفى يوفر كل ما يحتاجه المستوردون من الدولار. 

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